В Харькове разыскали парня, который пропал без вести еще в прошлом году (фото)

К поискам молодого человека привлекли всех неравнодушных

В Харькове нашли молодого парня, который на протяжении недели находился в розыске и последний раз выходил на связь с родственниками еще в прошлом году — 30 декабря. К поискам были привлечены представители правоохранительных органов, кинологи и волонтеры.

Информация о возвращении молодого человека домой была размещена на странице паблика поисковой группы "Милена" в соцсети.

Информация о розыске парня на странице в соцсети

Как сообщалось ранее, 27-летний Николай Стрижак, житель Салтовского массива, исчез по дороге домой еще в прошлую среду, 29 декабря. В последний раз молодого человека видели неподалеку от Саржиного Яра и на следующий день после исчезновения он однократно выходил на связь.

Больше ни одного известия от мужчины никто из родственников и знакомых не получал.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в канун Нового года в одном из городов Полтавской области без вести пропал 57-летний Борис Кириченко. Мужчина сел за руль собственного автомобиля и уехал в неизвестном направлении. В полиции призвали небезразличных жителей страны присоединиться к поискам пропавшего и сразу сообщить правоохранительным органам любую имеющуюся информацию о предполагаемом местонахождении разыскиваемого.