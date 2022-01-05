В Харькове разыскали парня, который пропал без вести еще в прошлом году (фото)
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К поискам молодого человека привлекли всех неравнодушных
В Харькове нашли молодого парня, который на протяжении недели находился в розыске и последний раз выходил на связь с родственниками еще в прошлом году — 30 декабря. К поискам были привлечены представители правоохранительных органов, кинологи и волонтеры.
Информация о возвращении молодого человека домой была размещена на странице паблика поисковой группы "Милена" в соцсети.
Как сообщалось ранее, 27-летний Николай Стрижак, житель Салтовского массива, исчез по дороге домой еще в прошлую среду, 29 декабря. В последний раз молодого человека видели неподалеку от Саржиного Яра и на следующий день после исчезновения он однократно выходил на связь.
Больше ни одного известия от мужчины никто из родственников и знакомых не получал.
Ранее "Телеграф" сообщал, что в канун Нового года в одном из городов Полтавской области без вести пропал 57-летний Борис Кириченко. Мужчина сел за руль собственного автомобиля и уехал в неизвестном направлении. В полиции призвали небезразличных жителей страны присоединиться к поискам пропавшего и сразу сообщить правоохранительным органам любую имеющуюся информацию о предполагаемом местонахождении разыскиваемого.
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