Укр

В Харькове разыскали парня, который пропал без вести еще в прошлом году (фото)

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
Читати українською
Автор
637
Разыскиваемый житель Харькова Стрижак Николай Новость обновлена 05 января 2022, 16:54
Разыскиваемый житель Харькова Стрижак Николай

К поискам молодого человека привлекли всех неравнодушных

В Харькове нашли молодого парня, который на протяжении недели находился в розыске и последний раз выходил на связь с родственниками еще в прошлом году — 30 декабря. К поискам были привлечены представители правоохранительных органов, кинологи и волонтеры.

Информация о возвращении молодого человека домой была размещена на странице паблика поисковой группы "Милена" в соцсети.

Информация о розыске парня на странице в соцсети
Информация о розыске парня на странице в соцсети

Как сообщалось ранее, 27-летний Николай Стрижак, житель Салтовского массива, исчез по дороге домой еще в прошлую среду, 29 декабря. В последний раз молодого человека видели неподалеку от Саржиного Яра и на следующий день после исчезновения он однократно выходил на связь.

Больше ни одного известия от мужчины никто из родственников и знакомых не получал.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в канун Нового года в одном из городов Полтавской области без вести пропал 57-летний Борис Кириченко. Мужчина сел за руль собственного автомобиля и уехал в неизвестном направлении. В полиции призвали небезразличных жителей страны присоединиться к поискам пропавшего и сразу сообщить правоохранительным органам любую имеющуюся информацию о предполагаемом местонахождении разыскиваемого.

Теги:
#Харьков #Полиция #Розыск #Волонтер
Горящий акимат в Алматы
Новости СНГ
Казахский “Майдан”: протестующие вынесли из магазинов оружие и строят баррикады (фото, видео)
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Горящий акимат в Алматы
Казахский “Майдан”: протестующие вынесли из магазинов оружие и строят баррикады (фото, видео)
Дата публикации
Категория
Распределение газа может подорожать вдвое
Коснется каждой семьи: в этом году украинцам придется больше платить за газ
Дата публикации
Категория
Неизвестные залезли во двор частного дома в поисках наживы
В Днепре в частный дом ворвались люди в балаклавах и открыли огонь: что известно (фото)
Дата публикации
Категория
Дакар-2022
Украина на "Дакаре": кто и на чем гоняет по пустыне на престижном ралли-рейде
Дата публикации
Категория
Елена Блиновская - автор популярного марафона
Инфоц**анка или реальный бизнес-тренер? Кто такая Елена Блиновская и почему все обсуждают ее интервью Собчак