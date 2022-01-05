Так и не доехал домой перед Новым годом: в Харькове неделю ищут пропавшего парня (фото)

Последнее известное местонахождение — окрестности Саржиного Яра в Харькове.

В Харькове еще с 2021 года ищут молодого парня — он так и не вернулся домой. В последний раз на связь вышел еще 30 декабря.

Об этом сообщает поисковая группа "Милена".

Пропавшему Николаю Стрижаку 27 лет, он живет на Салтовке в районе метро Студенческая. 29 декабря вечером возвращался домой с Павлового поля (ул. 23 августа). Дома его не видели. В последний раз известия от него получали утром следующего дня и с тех пор с ним нет возможности связаться. Накануне пропажи он был возле Саржиного Яра, сообщают волонтеры-поисковики.

Приметы мужчины: худощавый, рост средний. Волосы темно-русые, после стрижки сильно отросли.

Был одет: куртка темно-синего цвета, спортивные штаны с белыми полосками по бокам, черная кепка, серо-синие ботинки. Сообщается, что он был с черным рюкзаком. Из дополнительных примет — шрам под левым глазом и контактные линзы. Сообщается, что из документов у парня при себе был военный билет.

Родные просят помощи в поисках.

Николай Стрижак

"Телеграф" ранее писал про пропавшего без вести перед Новым годом из Полтавской области. Он уехал в неизвестном направлении из дома на автомобиле. Бориса Кириченко ищут сразу в трех областях — он мог отправиться также на Киевщину и Житомирщину.

Также больше недели нет вестей от Артема Сокола, пропавшего на Закарпатье перед Новым годом. Мужчина исчез с базы отдыха. Его ищут спасатели, друзья, волонтеры.