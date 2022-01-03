Сел в авто перед Новым годом и пропал: украинцев просят помочь в розыске мужчины (фото)

54-летний мужчина может быть в трех областях Украины

Полтавские правоохранители разыскивают без вести пропавшего Бориса Леонардовича Кириченко 1967 года рождения, который уехал на своем авто накануне Нового года, и больше его никто не видел.

По информации облуправления полиции, украинец является жителем города Пирятин Лубенского района Полтавщины.

Борис Кириченко пропал 5 дней назад

30 декабря около 16:30 мужчина сел в свой серый автомобиль Subaru Forester с номерным знаком ВИ8263СЭ и уехал по делам. Однако с тех пор ни его, ни машину никто не видел. Предположительно, Борис Кириченко мог отправиться в Киев или область, а также на Житомирщину или Черкащину.

Авто также разыскивают

Близкие просят помочь отыскать пропавшего украинца, сообщив любую информацию о нем в местный райотдел полиции в Полтавской области по телефонам: 099-115-06-61, 099-737-98- 36, или "102".

Отметим, что уже неделю в Закарпатской области идут поиски 34-летнего Артема Сокола, который исчез после пребывания на местной базе отдыха в селе Невицком. К поисковой операции ветерана АТО подключены не только друзья и знакомые, но и полицейские, а также нацгвардия.