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Сів у авто перед Новим роком і зник: українців просять допомогти у розшуку чоловіка (фото)

Автор
Олена Волкова Олена Волкова
Дата публікації
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Автор
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Чоловік не з’являвся вдома вже 5 днів Новина оновлена 03 січня 2022, 10:18
Чоловік не з’являвся вдома вже 5 днів

54-річний чоловік може бути у трьох областях України

Полтавські правоохоронці розшукують безвісти зниклого Бориса Леонардовича Кириченка 1967 року народження, який поїхав на своєму авто напередодні Нового року, і його ніхто більше не бачив.

За інформацією облуправління поліції, українець є мешканцем міста Пирятин Лубенського району Полтавщини.

Борис Кириченко зник 5 днів тому
Борис Кириченко зник 5 днів тому

30 грудня близько 16:30 чоловік сів у свій сірий автомобіль Subaru Forester із номерним знаком ВІ8263СЕ та поїхав у справах. Проте з того часу ні його, ні машини ніхто не бачив. Імовірно, Борис Кириченко міг вирушити до Києва чи області, а також на Житомирщину чи Черкащину.

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Близькі просять допомогти відшукати зниклого українця, повідомивши будь-яку інформацію про нього до місцевого райвідділу поліції у Полтавській області за телефонами: 099-115-06-61, 099-737-98-36, або "102".

Зазначимо, що вже тиждень у Закарпатській області йдуть пошуки 34-річного Артема Сокола, який зник після перебування на місцевій базі відпочинку в селі Невицькому. До пошукової операції ветерана АТО підключені не лише друзі та знайомі, а й поліцейські, а також нацгвардія.

Теги:
#Полтава #Поліція #Розшук #Зниклі без вести
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