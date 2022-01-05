Так і не доїхав додому перед Новим роком: у Харкові тиждень шукають зниклого хлопця (фото)

Останнє відоме місцезнаходження – околиці Саржиного Яру у Харкові.

У Харкові ще з 2021 року шукають молодого хлопця – він так і не повернувся додому. Востаннє зв’язок вийшов ще 30 грудня.

Про це повідомляє пошукова група "Мілена".

Зниклому Миколі Стрижаку 27 років, він живе на Салтівці в районі метро Студентська. 29 грудня увечері повертався додому з Павлового поля (вул. 23 серпня). Вдома його не бачили. Востаннє звістки від нього отримували вранці наступного дня і з того часу з ним немає можливості зв’язатися. Напередодні зникнення він був біля Саржиного Яру, повідомляють волонтери-пошуковики.

Прикмети чоловіка : худорлявий, середній ріст. Волосся темно-русяве, після стрижки сильно відросло.

Одягнений : куртка темно-синього кольору, спортивні штани з білими смужками з боків, чорна кепка, сіро-сині черевики. Повідомляється, що він був із чорним рюкзаком. З додаткових прикмет – шрам під лівим оком та контактні лінзи. Повідомляється, що з документів у хлопця був військовий квиток.

Рідні просять допомоги у пошуках.

Микола Стрижак

"Телеграф" раніше писав про зниклого безвісти перед Новим роком із Полтавської області. Він поїхав у невідомому напрямку з будинку на автомобілі. Бориса Кириченка шукають одразу у трьох областях — він міг вирушити також на Київщину та Житомирщину.

Також більше тижня немає звісток від Артема Сокола, який зник на Закарпатті перед Новим роком. Чоловік зник із бази відпочинку. Його шукають рятувальники, друзі та волонтери.