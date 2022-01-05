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У Харкові розшукали хлопця, який зник безвісти ще у минулому році (фото)

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
Дата публікації
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Автор
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Розшукуваний житель Харкова Стрижак Микола Новина оновлена 05 січня 2022, 16:54
Розшукуваний житель Харкова Стрижак Микола

До пошуків молодика залучили усіх небайдужих

У Харкові знайшли молодого хлопця, який упродовж тижня перебував у розшуку і востаннє виходив на зв'язок із родичами аж 30 грудня 2021 року. До пошуків були залучені представники правоохоронних органів, кінологи та волонтери.

Інформація щодо повернення молодого чоловіка додому була розміщена на сторінці пабліку пошукової групи "Мілена" в соцмережі.

Інформація щодо розшуку хлопця на сторінці в соцмережі
Інформація щодо розшуку хлопця на сторінці в соцмережі

Як повідомлялося раніше, 27-річний Микола Стрижак, житель Салтівського масиву, зник по дорозі додому ще у минулу середу, 29 грудня. Востаннє молодика бачили неподалік Саржиного Яру і на наступний день після зникнення він одноразово виходив на зв'язок.

Більше жодної звістки про чоловіка ніхто з родичів та знайомих не отримував.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що напередодні Нового року с одному з міст Полтавської області безвісно зник 57-річний Борис Кириченко. Чоловік сів за кермо власного автомобіля та поїхав у невідомому напрямку. У поліції закликали небайдужих жителів країни долучитися до пошуків чоловіка та одразу повідомити правоохоронні органи будь-яку наявну інформацію щодо ймовірного місця перебування розшукуваного.

Теги:
#Харків #Поліція #Розшук #Волонтер
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