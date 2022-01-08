Пішла в туалет і не повернулася: на Вінниччині четвертий день шукають молоду матір (фото)

У жінки був при собі телефон, але додзвонитися до неї не вдалося.

У місті Бершадь, що на Вінниччині, молода жінка 5 січня відійшла до громадського туалету і з того часу її більше ніхто не бачив.

Про це повідомляє пресслужба поліції області.

"Поліція розшукує Людмилу Сторожук, 19.02.1995 р.н., мешканку с. Сумівка, Гайсинського району, Вінницької області", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що востаннє її бачили близько 14:00 у місті Бершадь на вулиці Героїв України.

Жінці на вигляд 25-30 років, у день пропажі вона була одягнена в чорні штани та чорні черевики, синє пальто та сірий капелюх з написом "TikTok".

Її зріст 160-165 сантиметрів, середньої статури, очі блакитні, а волосся світле.

Також у поліції зазначили, що жінка має особливу прикмету, а саме шрам на попереку з лівого боку.

Людмила Сторожук

У місцевій пошуковій волонтерській групі Vinsearch оприлюднили ще кілька її фотографій.

Правоохоронці та волонтери закликають усіх, хто знає будь-яку інформацію про її місцеперебування звертатися за номерами (0432) 59-43-89, 59-41-55, 0976355399, 0680072280 або 102.

Як повідомлялося раніше, у Закарпатській області припинили пошуки 13-річного Богдана Щерби. Його знайшли мертвим на березі річки.