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На Закарпатті знайдений мертвим зниклий підліток: його тіло пропливло 10 км річкою (фото)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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На пошуки зниклого виходили волонтери та поліція Новина оновлена 08 січня 2022, 09:12
На пошуки зниклого виходили волонтери та поліція

Тіло хлопчика знайшли на Різдво.

Зниклого кілька днів тому на Закарпатті підлітка виявили мертвим на березі. Про його зникнення повідомили ще 5 січня – хлопчика віднесло течією річки.

Про це повідомляє поліція регіону.

13-річний Богдан Щерба із села Кобилецька Поляна був у лісі допомагаючи 24-річному сусідові заготовляти дрова. Увечері 5 січня вони поверталися додому і їхали через річку, коли сильна течія почала розбивати віз. Люди опинилися у воді – чоловік виплив, а підліток ні.

Пошуки велися в лісі та вздовж річки
Пошуки велися в лісі та вздовж річки

Коли самостійні пошуки не дали результату, хлопець звернувся до лісника, а той викликав правоохоронців.

Його шукали поліція, рятувальники та місцеві жителі. Прочісували і околиці річки, де все сталося, і ліс. Тіло Богдана знайшли неподалік берега річки на Різдво, за 10 кілометрів від місця зникнення.

Загиблий хлопець
Загиблий хлопець
На пошуки Богдана вийшли волонтери
На пошуки Богдана вийшли волонтери

Поліція з’ясовує всі обставини і нагадує — у цьому регіоні сильні паводки.

Як раніше писав "Телеграф", стрімке піднесення рівня води і течія затягнула у воду машину на Закарпатті — водій встиг врятуватися з транспортного засобу, що тоне.

Теги:
#Дитина #Закарпатті #Підліток #Загинув
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