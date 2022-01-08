На Закарпатті знайдений мертвим зниклий підліток: його тіло пропливло 10 км річкою (фото)

Тіло хлопчика знайшли на Різдво.

Зниклого кілька днів тому на Закарпатті підлітка виявили мертвим на березі. Про його зникнення повідомили ще 5 січня – хлопчика віднесло течією річки.

Про це повідомляє поліція регіону.

13-річний Богдан Щерба із села Кобилецька Поляна був у лісі допомагаючи 24-річному сусідові заготовляти дрова. Увечері 5 січня вони поверталися додому і їхали через річку, коли сильна течія почала розбивати віз. Люди опинилися у воді – чоловік виплив, а підліток ні.

Пошуки велися в лісі та вздовж річки

Коли самостійні пошуки не дали результату, хлопець звернувся до лісника, а той викликав правоохоронців.

Його шукали поліція, рятувальники та місцеві жителі. Прочісували і околиці річки, де все сталося, і ліс. Тіло Богдана знайшли неподалік берега річки на Різдво, за 10 кілометрів від місця зникнення.

Загиблий хлопець

На пошуки Богдана вийшли волонтери

Поліція з’ясовує всі обставини і нагадує — у цьому регіоні сильні паводки.

Як раніше писав "Телеграф", стрімке піднесення рівня води і течія затягнула у воду машину на Закарпатті — водій встиг врятуватися з транспортного засобу, що тоне.