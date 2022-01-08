Укр

На Закарпатье найден мертвым пропавший подросток: его тело проплыло 10 км по реке (фото)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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На поиски пропавшего выходили волонтеры и полиция Новость обновлена 08 января 2022, 09:12
На поиски пропавшего выходили волонтеры и полиция

Тело мальчика нашли в Рождество.

Пропавшего несколько дней назад на Закарпатье подростка обнаружили мертвым на берегу. О его исчезновении сообщили еще 5 января — мальчика унесло течением реки.

Об этом сообщает полиция региона.

13-летний Богдан Щерба из села Кобылецкая Поляна был в лесу помогая 24-летнему соседу заготавливать дрова. Вечером 5 января они возвращались домой и ехали через реку, когда сильное течение начало разбивать телегу. Люди оказались в воде — мужчина выплыл, а подросток нет.

Поиски велись в лесу и вдоль реки
Поиски велись в лесу и вдоль реки

Когда самостоятельные поиски не дали результата парень обратился к леснику, а тот вызвал правоохранителей.

Его искали полиция, спасатели, местные жители. Прочесывали и окрестности реки, где все произошло, и лес. Тело Богдана нашли неподалеку от берега реки в Рождество, в 10 километрах от места исчезновения.

Погибший мальчик
Погибший мальчик
На поиски Богдана вышли волонтеры
На поиски Богдана вышли волонтеры

Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего и напоминает — в этом регионе сильные паводки.

Как ранее писал "Телеграф", стремительный подъем уровня воды и течение затянуло в воду машину на Закарпатье — водитель успел спастись из тонущего транспортного средства.

Теги:
#Ребенок #Закарпатье #Подросток #Погиб
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