На Закарпатье найден мертвым пропавший подросток: его тело проплыло 10 км по реке (фото)
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Тело мальчика нашли в Рождество.
Пропавшего несколько дней назад на Закарпатье подростка обнаружили мертвым на берегу. О его исчезновении сообщили еще 5 января — мальчика унесло течением реки.
Об этом сообщает полиция региона.
13-летний Богдан Щерба из села Кобылецкая Поляна был в лесу помогая 24-летнему соседу заготавливать дрова. Вечером 5 января они возвращались домой и ехали через реку, когда сильное течение начало разбивать телегу. Люди оказались в воде — мужчина выплыл, а подросток нет.
Когда самостоятельные поиски не дали результата парень обратился к леснику, а тот вызвал правоохранителей.
Его искали полиция, спасатели, местные жители. Прочесывали и окрестности реки, где все произошло, и лес. Тело Богдана нашли неподалеку от берега реки в Рождество, в 10 километрах от места исчезновения.
Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего и напоминает — в этом регионе сильные паводки.
Как ранее писал "Телеграф", стремительный подъем уровня воды и течение затянуло в воду машину на Закарпатье — водитель успел спастись из тонущего транспортного средства.
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