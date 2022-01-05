На Закарпатье припаркованный автомобиль с водителем внутри внезапно ушел под воду: что произошло (фото, видео)

Для изъятия авто спасателям пришлось привлекать спецтехнику

В среду, 5 января, недалеко от одного из городов Закарпатской области из-за подъема уровня воды в реке утонул легковой автомобиль Audi 100.

Как сообщили в пресс-центре ГУ Государственной службы чрезвычайных ситуаций в области, информация о транспортном средстве, попавшем в водный плен, поступила на спецлинию "101" от его владельца.

Согласно имеющейся информации, инцидент произошел на окраине города Хуст, близ реки Река, около 9:30.

По словам пострадавшего, его иномарку внезапно подхватило стремительное течение и начало относить внутрь водоема. К счастью, мужчина, находившийся в этот момент в салоне транспортного средства, успел выбраться на берег и позвонить в Службу спасения.

Транспортное средство затянуло на середину реки

Чрезвычайники высвободили транспортное средство из водоема

Для того, чтобы высвободить легковушку из реки, бойцы ГСЧС заручились поддержкой специалистов водолазно-спасательного отделения и, использовав буксировочное оборудование, вытащили автомобиль из воды.

Ранее "Телеграф" сообщал, как в Сумской области недалеко от водоема был найден сгоревший автомобиль с трупом внутри. Кто именно совершил жестокую расправу над владельцем транспортного средства, пока неизвестно. Делом убийства и поджога занимаются правоохранительные органы.