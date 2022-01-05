Укр

На Закарпатье припаркованный автомобиль с водителем внутри внезапно ушел под воду: что произошло (фото, видео)

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
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Бойцы ГСЧС извлекают подтопленное транспортное средство Новость обновлена 05 января 2022, 14:30
Бойцы ГСЧС извлекают подтопленное транспортное средство

Для изъятия авто спасателям пришлось привлекать спецтехнику

В среду, 5 января, недалеко от одного из городов Закарпатской области из-за подъема уровня воды в реке утонул легковой автомобиль Audi 100.

Как сообщили в пресс-центре ГУ Государственной службы чрезвычайных ситуаций в области, информация о транспортном средстве, попавшем в водный плен, поступила на спецлинию "101" от его владельца.

Согласно имеющейся информации, инцидент произошел на окраине города Хуст, близ реки Река, около 9:30.

По словам пострадавшего, его иномарку внезапно подхватило стремительное течение и начало относить внутрь водоема. К счастью, мужчина, находившийся в этот момент в салоне транспортного средства, успел выбраться на берег и позвонить в Службу спасения.

Транспортное средство затянуло на середину реки
Транспортное средство затянуло на середину реки
Чрезвычайники высвободили транспортное средство из водоема

Для того, чтобы высвободить легковушку из реки, бойцы ГСЧС заручились поддержкой специалистов водолазно-спасательного отделения и, использовав буксировочное оборудование, вытащили автомобиль из воды.

Ранее "Телеграф" сообщал, как в Сумской области недалеко от водоема был найден сгоревший автомобиль с трупом внутри. Кто именно совершил жестокую расправу над владельцем транспортного средства, пока неизвестно. Делом убийства и поджога занимаются правоохранительные органы.

Теги:
#Автомобиль #Река #ДСНС #Хуст #Утонул
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