На Закарпатье припаркованный автомобиль с водителем внутри внезапно ушел под воду: что произошло (фото, видео)
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Для изъятия авто спасателям пришлось привлекать спецтехнику
В среду, 5 января, недалеко от одного из городов Закарпатской области из-за подъема уровня воды в реке утонул легковой автомобиль Audi 100.
Как сообщили в пресс-центре ГУ Государственной службы чрезвычайных ситуаций в области, информация о транспортном средстве, попавшем в водный плен, поступила на спецлинию "101" от его владельца.
Согласно имеющейся информации, инцидент произошел на окраине города Хуст, близ реки Река, около 9:30.
По словам пострадавшего, его иномарку внезапно подхватило стремительное течение и начало относить внутрь водоема. К счастью, мужчина, находившийся в этот момент в салоне транспортного средства, успел выбраться на берег и позвонить в Службу спасения.
Для того, чтобы высвободить легковушку из реки, бойцы ГСЧС заручились поддержкой специалистов водолазно-спасательного отделения и, использовав буксировочное оборудование, вытащили автомобиль из воды.
Ранее "Телеграф" сообщал, как в Сумской области недалеко от водоема был найден сгоревший автомобиль с трупом внутри. Кто именно совершил жестокую расправу над владельцем транспортного средства, пока неизвестно. Делом убийства и поджога занимаются правоохранительные органы.
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