На Закарпатті припарковане авто з водієм усередині раптово пішло під воду: що сталося (фото, відео)

Задля вилучення авто надзвичайникам довелося залучити спецтехніку

У середу, 5 січня, неподалік одного з міст Закарпатської області через підйом рівня води в річці втопився легковий автомобіль Audi 100.

Як повідомили у пресцентрі ГУ Державної служби надзвичайних ситуацій в області, інформація щодо транспортного засобу, який потрапив до водяного полону, надійшла на спецлінію від його власника.

Згідно з наявною інформацією, інцидент трапився на околиці міста Хуст, поблизу річки Ріка, близько 9:30.

За словами керманича Audi, його іномарку раптово підхопила стрімка течія та почала відносити у середину водойми. На щастя, чоловік, яки в цей момент перебував у салоні транспортного засобу, встиг вибратися на берег та подзвонити до Служби порятунку.

Транспортний засіб затягнуло на середину річки

Надзвичайники вівільнили транспортний засіб з водойми

Для того, щоб вивільнити легковик з річки, бійці ДСНС заручилися підтримкою фахівців водолазно-рятувальне відділення та, використавши спеціальне буксирувальне обладнання, витягли автівку з води.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як у Сумській області неподалік водойми знайшли згорілий автомобіль із трупом усередині. Хто саме учинив жорстоку розправу над власником транспортного засобу поки що невідомо. Справою вбивства та підпалу займаються правоохоронні органи.