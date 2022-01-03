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На Сумщині біля річки підпалили авто з людиною всередині (фото, відео)

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Згорілий автомобіль знайдено біля міста Ромни Новина оновлена 03 січня 2022, 15:22
Згорілий автомобіль знайдено біля міста Ромни

Поки не ясно, чи належав автомобіль загиблому.

У Сумській області біля річки знайшли згорілий автомобіль із трупом усередині.

Про це повідомляє пресслужба поліції області.

Інцидент трапився неподалік міста Ромни на річці Роменка. Поліціям повідомили, що там горить автомобіль ВАЗ-2107.

Після прибуття на місце події слідчі виявили корпус легковика, що повністю вигорів, і тіло невідомої людини на задньому сидінні.

Встановлено, що автомобіль належить мешканцю Буринського району 1953 року народження. Зараз йдуть його пошуки, тіло передано на експертизу для встановлення особи загиблого та причин його смерті.

Під Ромнами згорів автомобіль
Під Ромнами згорів автомобіль
Вогонь повністю знищив легковик
Вогонь повністю знищив легковик
На задньому сидінні знайшли труп
На задньому сидінні знайшли труп

В цей час на місці працюють слідчі, криміналісти та прокурори, всі деталі події встановлюються.

За фактом події відкрито справу за статтею 115 (навмисне вбивство).

Як повідомлялося раніше, у Дніпрі 39-річний педофіл хотів "усамітнитися" з 14-річним підлітком у будівлі покинутої аптеки, але знайшов там труп дівчини. Поліцейські, що прибули на місце, відправили тіло на експертизу, а також почали перевірку дій чоловіка на предмет причетності до інших випадків розбещення неповнолітніх.

Теги:
#Пожежа #Сумська область #Поліція #Ромни
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