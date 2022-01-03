Укр

На Сумщине возле реки подожгли авто с человеком внутри (фото, видео)

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Сгоревший автомобиль найден возле города Ромны
Сгоревший автомобиль найден возле города Ромны

Пока не ясно принадлежал ли автомобиль погибшему.

В Сумской области возле реки нашли сгоревший автомобиль с трупом внутри.

Об этом информирует пресс-служба полиции области.

Инцидент случился неподалеку от города Ромны на реке Роменка. Полицейским сообщили, что там горит автомобиль ВАЗ-2107.

По прибытию на место происшествия следователи обнаружили полностью выгоревший корпус легковушки и тело неизвестного человека на заднем сиденьи.

Установлено, что автомобиль принадлежит жителю Бурынского района 1953 года рождения. В настоящее время идут его поиски, тело передано на экспертизу для установления личности погибшего и причин его гибели.

Под Ромнами сгорел автомобиль
Под Ромнами сгорел автомобиль
Огонь полностью уничтожил легковушку
Огонь полностью уничтожил легковушку
На заднем сиденье нашли труп
На заднем сиденье нашли труп

В настоящее время на месте работают следователи, криминалисты и прокуроры, все детали происшествия устанавливаются.

По факту события открыто дело по статье 115 (умышленное убийство).

Как сообщалось ранее, в Днепре 39-летний педофил хотел "уединиться" с 14-летним подростком в здании заброшенной аптеки, но нашел там труп девушки. Прибывшие на место полицейские отправили тело на экспертизу, а также начали проверку действий мужчины на предмет причастности к другим случаям развращения несовершеннолетних.

Теги:
#Пожар #Сумская область #Полиция #Ромны
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