На Сумщине возле реки подожгли авто с человеком внутри (фото, видео)
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Пока не ясно принадлежал ли автомобиль погибшему.
В Сумской области возле реки нашли сгоревший автомобиль с трупом внутри.
Об этом информирует пресс-служба полиции области.
Инцидент случился неподалеку от города Ромны на реке Роменка. Полицейским сообщили, что там горит автомобиль ВАЗ-2107.
По прибытию на место происшествия следователи обнаружили полностью выгоревший корпус легковушки и тело неизвестного человека на заднем сиденьи.
Установлено, что автомобиль принадлежит жителю Бурынского района 1953 года рождения. В настоящее время идут его поиски, тело передано на экспертизу для установления личности погибшего и причин его гибели.
В настоящее время на месте работают следователи, криминалисты и прокуроры, все детали происшествия устанавливаются.
По факту события открыто дело по статье 115 (умышленное убийство).
Как сообщалось ранее, в Днепре 39-летний педофил хотел "уединиться" с 14-летним подростком в здании заброшенной аптеки, но нашел там труп девушки. Прибывшие на место полицейские отправили тело на экспертизу, а также начали проверку действий мужчины на предмет причастности к другим случаям развращения несовершеннолетних.
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