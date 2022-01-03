В Днепре на территории больницы обнаружили труп женщины: что известно

Обстоятельства смерти выясняют правоохранители

В Днепре на территории Центральной районной больницы обнаружили мертвую женщину. Закиданное хламом тело обнаружили в помещении заброшенной аптеки.

Об инциденте поздно вечером в воскресенье, 2 января, сообщил местный Telegram-канал "Днепр Оперативный".

Известно, что тело женщины без признаков жизни обнаружили двое мужчин на территории Центральной районной больницы на улице Холодильной.

Тело женщины лежало в заброшенной аптеке на территории Центральной больницы

Погибшую бросили в бывшем помещении аптеки, привалив хламом и накрыв розовой тканью и несколькими досками. Стоит отметить, что с виду умершей было около 25 лет.

На место сразу вызвали правоохранителей, осмотревших тело женщины. Признаков насильственной смерти обнаружено не было, а обстоятельства гибели будет устанавливать следствие.

Фото (18+) с места происшествия на сайте не публикуем по этическим соображениям, однако оно доступно по ссылке в Telegram-канале "Телеграфа".

Напомним, что в Днепропетровской области 14 декабря в лесополосе обнаружили замотанное в линолеум тело военнослужащего. На момент смерти ему было всего 48 лет. Как выяснилось, мужчину во время ссоры заколол ножом его младший по званию коллега.

Также "Телеграф" сообщал, о жутком убийстве в Павлограде, где нетрезвый ученик 11-го класса Валентин Земцов жестоко убил 4-летнего малыша и его отца и ранил беременную женщину.