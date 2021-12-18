В Павлограде вынесли приговор школьнику, жестоко убившему 4-летнего ребенка и его отца

Парень ворвался в дом соседей и напал с ножом на хозяина, его беременную жену и спящего в кроватке 4-летнего мальчика

В городе Павлоград Днепропетровской области нетрезвый ученик 11 класса Валентин Земцов жестоко убил 4-летнего малыша и его отца. Беременной матери, которая тоже была ранена, чудом удалось уцелеть.

Как сообщает издание УНИАН, Амур-Нижнеднепровский суд города Днепра поставил точку по этому кровавому делу и присудил 19-летнему молодому человеку наказание в виде пожизненного заключения.

Предварительно известно, что событие произошло 10 марта около полуночи. В дверь дома кто-то постучал, а когда хозяин открыл ее, на него набросились с ножом. После нескольких ударов в грудь мужчина упал на пол и скончался.

На крики из комнаты выбежала беременная жена, которую неадекват несколько раз ударил тем же лезвием. После, парень вышел из дома, выбил стекло в спальне, где находился 4-летний малыш и напал на спящего ребенка.

Сообщается, что правоохранителям удалось установить личность нападающего в считанные часы, ведь сразу после убийства школьник обратился в ближайшую больницу о помощи, потому что ранился, когда разбивал оконные стекла.

Теперь по решению суда "павлоградский резник" пожизненно будет находиться за решеткой.

Ранее "Телеграф" писал, как в столице неадекватный мужчина внезапно напал на 6-летнего мальчика и жестоко забил ребенка до смерти. Малыш получил ушибы, переломы и повреждения внутренних органов из-за чего умер в реанимации.