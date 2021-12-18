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У Павлограді винесли вирок школяру, який жорстоко вбив 4-річну дитину та її батька

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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Зарізав дитину уві сні
Зарізав дитину уві сні

Чоловік увірвався до помешкання сусідів і напав із ножем на господаря, його вагітну дружину та сплячого у ліжечку 4-річного хлопчика

У місті Павлоград Дніпропетровської області нетверезий учень 11-го класу Валентин Земцов жорстоко убив 4-річного малюка та його батька. Вагітній матері, яку теж було поранено, дивом вдалося вціліти.

Як повідомляє видання УНІАН, Амур-Нижньодніпровський суд міста Дніпра поставив крапку у цій кривавій справі та присудив 19-річному хлопцеві покарання у вигляді довічного увʼязнення.

Попередньо відомо, що подія трапилася 10 березня близько опівночі. У двері будинку хтось постукав, а коли господар помешкання відчинив її, на нього накинулися із ножем. Після кількох ударів у груди чоловік впав на підлогу і помер.

На крики з кімнати вибігла вагітна дружина, яку неадекват кілька разів вдарив тим самим лезом. Після, молодик вийшов з будинку, вибив скло у спальні, де знаходився 4-річний малюк і напав на сплячу дитину.

Повідомляється, що правоохоронцям вдалося встановити особу нападника за лічені години, адже одразу після вбивства школяр звернувся до найближчої лікарні про допомогу, тому що поранився, коли розбивав віконне скло.

Тепер за рішенням суду "павлоградський різник" довічно перебуватиме за ґратами.

Раніше "Телеграф" писав, як у столиці неадекватний чоловік раптово напав на 6-річного хлопчика і жорстоко забив дитину до смерті. Малий отримав забої, перелами та ушкодження внутрішніх органів від чого помер у реанімації.

Теги:
#Суд #Напад #Дніпропетровщина #Павлоград #Дитина #Вирок
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