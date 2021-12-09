В Киеве мужчина забил до смерти 6-летнего ребенка: суд вынес строгое решение

Шестилетнего мальчика избили до смерти

Жуткое убийство ребенка в Киеве летом 2020 года поразило общественность. Суд над мучителем шестилетки длился несколько месяцев, но его результат не устроил сторону обвинения.

Как сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры, спустя полтора года после убийства пересмотр дела изменил срок заключения.

Теперь мужчина вместо 13 лет проведет за решеткой все 15. Это — максимально возможное наказание, которое присуждается за умышленное убийство малолетнего ребенка.

Напомним, что трагедия произошла в Деснянском районе Киева в июне 2020 года. Тогда мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, без объяснений накинулся с побоями на шестилетнего сына своей знакомой.

Фото после задержания убийцы

В результате полученных травм мальчик погиб в реанимации. У него были диагностированы различные переломы и повреждения внутренних органов.

Апелляционный суд Киева рассматривал дело повторно в среду, 8 декабря. В результате было принято решение назначить обвиняемому максимальную меру наказания.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о резонансном расследовании смерти шестилетней Мирославы из-под Харькова, которую избил кирпичом ее 13-летний сосед. В результате парень предстал перед судом, однако отделался лишь небольшим сроком "перевоспитания".