Убийство 6-летней девочки под Харьковом: стало известно о судьбе подростка, забившего соседку до смерти кирпичом

Защита 13-летнего Богдана не согласилась с тем, что он должен пребывать под стражей

Спустя почти месяц после убийства 6-летней Миры Третяк в Старом Салтове на Харьковщине стало известно о судьбе ее 13-летнего соседа Богдана, которого полиция обоснованно подозревает в данном преступлении.

По информации сайта "Суспільне", Харьковский апелляционный суд отклонил жалобу адвоката малолетнего подозреваемого в убийстве и оставил его под стражей в приемнике-распределителе для несовершеннолетних.

Адвокат Богдана утверждал, что суд первой инстанции вынес решение с нарушениями требований УПК, однако апелляцию защитника все же отклонили.

Ранее из материалов досудебного расследования стало известно, что Богдан пригласил Миру вместе с ее подружкой Викой пойти вместе за яблоками. Согласилась только Мирослава, которую сосед отвел в заброшенное здание и "на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений умышленно нанес потерпевшей не менее 10 ударов тупым твердым предметом в область головы". Затем подросток оставил Миру без сознания и отправился домой, говоря обеспокоенным родным девочки, что ее не видел. Дома у Богдана нашли все вещдоки: фрагменты кирпича, которым он убил ребенка, и одежду, которую парень предусмотрительно постирал.

В полиции говорят, что мальчик признался в убийстве, поэтому его и отправили в приемник-распределитель для подозреваемых в тяжких преступлениях среди детей.

Напомним, тело девочки нашли 28 июля. Мать 6-летней Миры, убитой подростком под Харьковом, рассказала о последних часах жизни дочери.