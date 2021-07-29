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Мать 6-летней девочки, убитой подростком под Харьковом, рассказала о последних часах жизни дочери (фото)

Мать 6-летней девочки, убитой подростком под Харьковом, рассказала о последних часах жизни дочери (фото)
15:01 Сегодня Телеграф

Стали известны подробности убийства 6-летней Мирославы Третяк, которая 28 июля ушла из дома на прогулку, а после ее бездыханное тело со следами насильственной смерти нашли в заброшенном здании в поселке Старый Салтов Харьковской области. 

По информации "Суспілього" со ссылкой на главу Старосалтовской сельской громады Эдуарда Коновалова, изначально 13-летний сосед Мирославы Богдан не хотел сознаваться в содеянном, однако теперь не отрицает своей вины. Помимо следователей, с ним работают детские психологи.

Мальчик жил в том же доме, что и его жертва, вместе с мамой и 15-летней сестрой. Соседи говорят, что подросток якобы обижал других детей, а его сестра, по их словам, в результате избиения братом недавно получила трещину ключицы.

В том, что Миру убил Богдан, не сомневается и мама девочки Татьяна Третяк, которая рассказала о последних часах жизни дочери. 

По информации харьковского сайта "Ньюзрум", Татьяна не разрешала Мире и ее подружке Вике водиться с 13-летним мальчиком, на которого они часто жаловались. Так было и в тот злополучный день: мама пообещала Мире поговорить с родными Богдана, однако не успела. 

Вечером, по словам Татьяны, Мира пошла во двор. Вскоре к ним домой зашла ее подруга Вика с вопросом: а где же девочка? Выяснилось, что Мирослава ушла с Богданом в неизвестном направлении, и больше живой ее не видели.

Спустя какое-то время, продолжает рассказ мама погибшей, Богдан вернулся и сказал, что дошел с Мирославой до определенного места и якобы ничего не знает о ее местонахождении.

"Во время поиска люди нашли трусики и обувь, мы поняли, что произошло худшее. Я до 5:00 утра был возле того дома, но внутрь нас не пустили", - рассказывает дедушка погибшей, говоря о том, что ранее Богдана уличали в издевательствах над детьми и животными.

Сейчас на месте продолжаются следственные действия по статье "Умышленное убийство".

Тем временем в Харькове продолжаются поиски пропавшей девушки Виктории Лукашовой, которую в последний раз видели 18 июля. 

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Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
Просмотры: 801

Все по теме:

Убийство, Подросток, Харьковщина, Смерть ребенка, Старый Салтов, Несовершеннолетний убийца.
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