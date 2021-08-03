Скачать
Вторник, 03.08.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Олимпиада-2020
Аренда жилья в Украине подорожает на треть: где рост цен ощутят больше всего
Аренда жилья в Украине подорожает на треть: где рост цен ощутят больше всего
Украинка Черкасова выиграла "бронзу" на Олимпиаде в Токио
Украинка Черкасова выиграла "бронзу" на Олимпиаде в Токио
Разумков отменил поездку на Донбасс из-за запрета нового командующего ВСУ
Разумков отменил поездку на Донбасс из-за запрета нового командующего ВСУ
Подводные камни транша на $2,7 млрд - чем Украина отплатит МВФ за крупный кредит
Подводные камни транша на $2,7 млрд - чем Украина отплатит МВФ за крупный кредит

Забил до смерти кирпичом, будучи пьяным: известна судьба подростка, который убил 6-летнюю девочку под Харьковом

Забил до смерти кирпичом, будучи пьяным: известна судьба подростка, который убил 6-летнюю девочку под Харьковом
Обновлено 15:28 Сегодня Телеграф

Стали известны подробности жестокого убийства 6-летней Миры Третяк в Старом Салтове на Харьковщине, в котором обоснованно подозревают ее 13-летнего соседа Богдана.

Согласно постановлению Волчанского районного суда, убийство подросток совершил, будучи пьяным. Следователи установили, что он ударил Миру кирпичом не менее 10 раз.

Так, из материалов досудебного расследования стало известно, что Богдан пригласил Миру вместе с ее подружкой Викой пойти вместе за яблоками. Согласилась только Мирослава, которую сосед отвел в заброшенное здание и "на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений умышленно нанес потерпевшей не менее 10 ударов тупым твердым предметом в область головы".

Затем подросток оставил Миру без сознания и отправился домой, говоря обеспокоенным родным девочки, что ее не видел.

Дома у Богдана нашли все вещдоки: фрагменты кирпича, которым он убил ребенка, и одежду, которую парень предусмотрительно постирал.

Сейчас подростка, который, работая с психологами и следователями, признался в убийстве, отправили в приемник-распределитель для подозреваемых в тяжких преступлениях детей.

Напомним, тело девочки нашли 28 июля. Мать 6-летней Миры, убитой подростком под Харьковом, рассказала о последних часах жизни дочери.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
Просмотры: 458

Все по теме:

Дети, Харьковщина, Убийство ребенка, Старый Салтов.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 ОП ищет замену генпрокурору Венедиктовой: источники раскрыли детали
02 Анкара не может оставить это безнаказанным: что будет Турции после признания "Детей огня" в поджогах
03 СБУ разоблачила группировку Кивы, нардеп ответил угрозами "б**дям в погонах" (фото, видео)
04 На Россию обрушился смертельный ураган: уничтожены дома, пострадавших увозят на вертолетах (видео)
05 Германия не будет перекрывать "Северный поток-2", что бы там не начудила Россия: важная для Украины статья Bloomberg
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Шишов не первый: самые громкие преступления в Украине, к которым могут быть причастны иностранные спецслужбы
Шишов не первый: самые громкие преступления в Украине, к которым могут быть причастны иностранные спецслужбы
Шишов не обращался по поводу возможной слежки за собой, говорят в полиции
Шишов не обращался по поводу возможной слежки за собой, говорят в полиции
Забил до смерти кирпичом, будучи пьяным: известна судьба подростка, который убил 6-летнюю девочку под Харьковом
Забил до смерти кирпичом, будучи пьяным: известна судьба подростка, который убил 6-летнюю девочку под Харьковом
&quot;В новостях немного преувеличили&quot;: генменеджер Макsим развенчала детали о состоянии певицы
"В новостях немного преувеличили": генменеджер Макsим развенчала детали о состоянии певицы
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь