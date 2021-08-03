Забил до смерти кирпичом, будучи пьяным: известна судьба подростка, который убил 6-летнюю девочку под Харьковом

Стали известны подробности жестокого убийства 6-летней Миры Третяк в Старом Салтове на Харьковщине, в котором обоснованно подозревают ее 13-летнего соседа Богдана.

Согласно постановлению Волчанского районного суда, убийство подросток совершил, будучи пьяным. Следователи установили, что он ударил Миру кирпичом не менее 10 раз.

Так, из материалов досудебного расследования стало известно, что Богдан пригласил Миру вместе с ее подружкой Викой пойти вместе за яблоками. Согласилась только Мирослава, которую сосед отвел в заброшенное здание и "на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений умышленно нанес потерпевшей не менее 10 ударов тупым твердым предметом в область головы".

Затем подросток оставил Миру без сознания и отправился домой, говоря обеспокоенным родным девочки, что ее не видел.

Дома у Богдана нашли все вещдоки: фрагменты кирпича, которым он убил ребенка, и одежду, которую парень предусмотрительно постирал.

Сейчас подростка, который, работая с психологами и следователями, признался в убийстве, отправили в приемник-распределитель для подозреваемых в тяжких преступлениях детей.

Напомним, тело девочки нашли 28 июля. Мать 6-летней Миры, убитой подростком под Харьковом, рассказала о последних часах жизни дочери.