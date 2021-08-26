Вбивство 6-річної дівчинки під Харковом: стало відомо про долю підлітка, який забив сусідку до смерті цеглою

Захист 13-річного Богдана не погодився з тим, що він повинен перебувати під вартою

Майже через місяць після вбивства 6-річної Мирослави Третяк в Старому Салтові на Харківщині стало відомо про долю її 13-річного сусіда Богдана, якого поліція обгрунтовано підозрює в даному злочині.

За інформацією сайту "Суспільне", Харківський апеляційний суд відхилив скаргу адвоката малолітнього підозрюваного у вбивстві і залишив його під вартою в приймальнику-розподільнику для неповнолітніх.

Адвокат Богдана стверджував, що суд першої інстанції виніс рішення з порушеннями вимог КПК, проте апеляцію захисника все ж відхилили.

Раніше з матеріалів досудового розслідування стало відомо, що Богдан запросив Миру разом з її подружкою Вікою піти разом за яблуками. Погодилася лише Мирослава, яку сусід відвів в занедбаний будинок і "на ґрунті раптово виниклих особистих неприязних відносин умисно завдав потерпілій не менше 10 ударів тупим твердим предметом в область голови". Потім підліток залишив Миру без свідомості і відправився додому, кажучи стурбованим рідним дівчинки, що її не бачив. Вдома у Богдана знайшли всі речові докази: фрагменти цегли, яким він убив дитину, і одяг, який хлопець завбачливо виправ.

У поліції кажуть, що хлопчик зізнався у вбивстві, тому його і відправили до приймальника-розподільника для підозрюваних в тяжких злочинах серед дітей.

Нагадаємо, тіло дівчинки знайшли 28 липня. Мати 6-річної Мирослави, убитої підлітком під Харковом, розповіла про останні години життя доньки.