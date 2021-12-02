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Забил 6-летнюю девочку кирпичом и отделался "перевоспитанием": харьковчане в ярости из-за мягкого приговора убийце

Автор
Елена Волкова Елена Волкова
Дата публикации
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Автор
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6-летняя Мира стала жертвой своего 13-летнего соседа Новость обновлена 02 декабря 2021, 19:05
6-летняя Мира стала жертвой своего 13-летнего соседа

Богдану за убийство маленькой девочки дали всего три года "перевоспитания", что повергло людей в шок

В четверг, 2 декабря, в Волчанском райсуде Харьковщины поставили точку в резонансном деле об убийстве 6-летней Мирославы Третяк, которую забил до смерти ее сосед — 13-летний Богдан. Подростку избрали максимально суровое наказание для несовершеннолетних — 3 года "перевоспитания" в специальном учебно-воспитательном учреждении для детей и подростков. Такой приговор шокировал интернет-пользователей, которые убеждены: через три года уже 16-летний убийца повторит зверство.

О приговоре суда первой инстанции сообщили в облуправлении прокуратуры.

Суд установил, что 28 июля 2021 года в Старом Салтове 13-летний Богдан заманил 6-летнюю Миру в заброшенное здание, где пробил ей голову кирпичом. На поиски девочки, которая должна была гулять во дворе с подружкой, бросилась мама Миры. На место выехала полиция, малышку искали волонтеры и жители поселка, и, в итоге, нашли ее бездыханное тело.

Практически сразу следствие установило, что Мира пошла в сторону заброшки с 13-летним соседом, дома у которого нашли вещдоки. Богдан предложил соседке собрать яблоки и убил.

Согласно решению суда, из-за того, что убийца еще не является совершеннолетним и не достиг возраста уголовной ответственности, наказать его могут только "мерами воспитательного характера". 

Такой приговор просто шокировал интернет-пользователей, которые убеждены, что через пару лет Богдан совершит новое убийство. 

"А в 16 что будет… Скольких успеет погубить… Если он в 13 уже такое сделал… Страшно детей выпускать уже гулять. Как не педофил/наркоман/маньяк, так ровесники отбитые", — сетуют харьковчанка Екатерина. 

Многие пользователи жалуются на несовершенство всей судебной системы в Украине: "Украл велосипед — 3 года,убил ребенка — 3 года, воруешь вагонами, составами, бизнесмен, политик и все безнаказанно.Блин, какое то квазигосударство без принципов, морали, духовных ценностей".

Напомним, что на Луганщине мужчину забили до смерти и спрятали его тело в колодце.

Теги:
#Дети #Харьковская область #Убийство #Приговор
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