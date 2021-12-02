Забив 6-річну дівчинку цеглою і відбувся "перевихованням": харків’яни розлючені через м’який вирок убивці

Богдану за вбивство маленької дівчинки дали всього три роки "перевиховання", що шокувало людей

У четвер, 2 грудня, у Вовчанському райсуді Харківщини поставили крапку у резонансній справі про вбивство 6-річної Мирослави Третяк, яку забив до смерті її сусід – 13-річний Богдан. Підлітку обрали максимально суворе покарання для неповнолітніх — 3 роки "перевиховання" у спеціальному навчально-виховному закладі для дітей та підлітків. Такий вирок шокував інтернет-користувачів, які переконані: за три роки вже 16-річний убивця повторить звірство.

Про вирок суду першої інстанції повідомили у облуправлінні прокуратури.

Суд встановив, що 28 липня 2021 року у Старому Салтові 13-річний Богдан заманив 6-річну Миру до занедбаної будівлі, де пробив їй голову цеглою. На пошуки дівчинки, яка мала гуляти у дворі з подружкою, кинулася мама Мири. На місце виїхала поліція, дитину шукали волонтери та жителі селища, і, зрештою, знайшли її бездиханне тіло.

Практично відразу слідство встановило, що Мира пішла з 13-річним сусідом, вдома у якого знайшли речові докази. Богдан запропонував сусідці зібрати яблука та вбив.

Відповідно до рішення суду, через те, що вбивця ще не є повнолітнім і не досяг віку кримінальної відповідальності, покарати його можуть лише "заходами виховного характеру".

Такий вирок просто шокував інтернет-користувачів, які переконані, що за кілька років Богдан вчинить нове вбивство.

"А в 16 що буде... Скільки встигне занапастити... Якщо він у 13 уже таке зробив... Страшно дітей випускати вже гуляти. Як не педофіл/наркоман/маніяк, так ровесники відбиті", — нарікає харків’янка Катерина.

Багато користувачів скаржаться на недосконалість усієї судової системи в Україні: "Вкрав велосипед — 3 роки, вбив дитину — 3 роки, крадеш вагонами, складами, бізнесмен, політик і все безкарно. Якась квазідержава без принципів, моралі, духовних цінностей".

Нагадаємо, що на Луганщині чоловіка забили до смерті та сховали його тіло у колодязі.