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Забили до смерті і сховали до колодязя — Луганщину потрясло гучне вбивство (фото, відео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Пожежники дістають тіло вбитого. Новина оновлена 26 листопада 2021, 17:09
Пожежники дістають тіло вбитого.

У Рубіжному правоохоронці розкрили вбивство за гарячими слідами.

У середу, 24 листопада, до поліцейських звернувся чоловік, який кілька діб не міг знайти брата. Тіло чоловіка знайшли на території занедбаного заводу. Поліція затримала двох підозрюваних.

Про це повідомляє сайт відомства регіону.

Поліція з’ясувала, що чоловіка вбили ще 21 листопада — тоді, коли бачили востаннє. У гості до заявника, який випивав із братом та ще одним знайомим, прийшли двоє хлопців. Через особисті неприємні моменти з минулого, гості влаштували з братом бійку.

Чоловіка побили, зґвалтували неприродним чином, витягли у двір. Звідти зловмисники віднесли його до колодязя каналізації, який знайшли на території занедбаного заводу, що знаходиться неподалік.

Криниця, в якій знайшли тіло
Криниця, в якій знайшли тіло

Тіло вбитого знайшов службовий собака. Зловмисникам не допомогло те, що вони закидали труп цеглою та землею. Щоб дістати тіло, знадобилася допомога Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Затримали двох чоловіків з Рубіжного 32 та 20 років, їм оголосили підозру у навмисному нанесенні тяжких тілесних ушкоджень.

Раніше "Телеграф" писав, що на Тернопіллі тіло вбитого чоловіка односельці сховали в цистерні в землі в сусідній області.

Теги:
#Луганська область #Вбивство #Рубіжне
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