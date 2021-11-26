Односельця вбили, а тіло заховали в цистерні — подробиці трагедії на Тернопільщині

Правоохоронцям вдалося вийти на слід злочинців

Тіло мешканця невеликого села Гаї Кременецького району Тернопільської області, який зник кількома днями раніше, розшукали ввечері 23 листопада на території покинутої свиноферми аж у сусідній Рівненській області. Нещасного скинули у величезну цистерну, в якій, можливо, раніше зберігали воду — вона майже повністю вкопана в землю і тому навряд чи хтось незабаром зазирнув усередину через її горловину.

Тіло вбитого сховали у закопаній у землю цистерні

"Телеграф" дізнався подробиці жорстокого злочину.

"Про те, що не повернувся додому і зник безвісти її 41-річний племінник, у поліцію заявила його тітка, — розповіла керівник відділу комунікації Рівненського обласного главку поліції Марія Юстицька. — Селянин є інвалідом з дитинства і проживав у селі Гаї з матір’ю та братом. Поліція розпочала його пошуки. Знайшли свідків, які бачили, як ще 19 листопада розшукуваний із двома знайомими із сусіднього хутора їхав на своїй гужовій підводі за межі села".

Пиячити компанія вирушила на гужовому транспорті

Як уточнили в поліції Тернопільської області, спочатку співробітники кримінальної поліції Кременецького райвідділу здійснювали подворовий обхід, спілкувалися з сусідами та жителями навколишніх сіл, потім разом з волонтерами прочісували околиці села в пошуках зниклої людини.

У ході слідчо-розшукових заходів з’ясувалося, що компанія поїхала в гості до села Тур’я, розташованого у Дубенському районі сусідньої Рівненської області, приблизно за 15 кілометрів від села Гаї. Правоохоронці встановили особи цих людей, їм 20 та 22 роки. Співробітники поліції поспілкувалися з ними, але ті спочатку не зізнавались у скоєному, а потім були змушені зізнатися та розповіли, як усе сталося та де сховали тіло загиблого. Виявилось, що залишили його на території сусідньої області, але вже поблизу села Нова Пляшева Радивилівського району.

"Наші співробітники вирушили туди та виявили тіло. Рятувальники ДСНС дістали його з цистерни. Невідомо, що поєднувало людей із різницею у віці два десятки років — може, виключно спільне розпивання алкогольних напоїв? Принаймні виходило так, що протягом того фатального дня вони постійно вживали алкоголь. Поїхали спочатку до одного друга, потім в інше місце. Ті, хто їх бачив, казали, що вони були дуже п’яними", — уточнила Юстицька.

Тіло спустили до цистерни

Конкретну причину сварки товаришів по чарці, що призвела до трагедії, в поліції ще не готові повідомити. Але, нібито, дорослий чоловік сильно насмітив у будинку свого майбутнього вбивці. Під впливом спиртного 22-річний селянин і завдав ударів йому ножем, прихопленим з місця останніх посиденьок. Бездиханне тіло відвезли якомога далі: позбавившись його, поїхали знову "накачуватися" до своєї знайомої.

Підозрювані зізналися у скоєному

"Зав’язалася сварка і ми його пірнули ножем", — так пояснив поліцейським свої дії один із підозрюваних. "Заїхали на ферму, покинуту, і тіло в бочку закинули", — зізнався його поплічник.

Потім коня з підводою залишили неподалік будинку потерпілого і кінь сам дійшов до рідних воріт. А ось його господаря не було, тому родичі й стривожилися.

На свою загибель чоловік поїхав із дому

Зброю вбивства знайшли не відразу – хлопець, що завдав ударів, вранці схаменувся, що залишив ножа на підводі й пішов за ним у двір убитого ним односельця. Забрав його та викинув, намагаючись приховати сліди злочину. Співробітники поліції знайшли ніж лише 25 листопада під час повторного огляду місця події. На тілі жертви експерт виявив близько півтора десятка ножових поранень.

"У рамках досудового розслідування, розпочатого за частиною 1 статті 115 КК України (навмисне вбивство), слідчі Дубенського районного відділу поліції 22-річному жителю села Гаї повідомили про підозру. Роль 20-річного жителя Тернопілля у скоєному злочині ще з’ясовується. Але їх обох взято під варту", – повідомили у поліції.

До речі, у "послужному списку" обох фігурантів вже є завдання тілесних ушкоджень та майнові правопорушення, за які вони притягувалися до відповідальності. Вбивство розслідують правоохоронці Рівненської області, оскільки злочин трапився на їхній території.

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