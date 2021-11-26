Односельчанина убили, а тело спрятали в цистерне — подробности трагедии на Тернопольщине

Правоохранителям удалось выйти на след преступников

Тело пропавшего несколькими днями ранее жителя небольшого села Гаи Кременецкого района Тернопольской области разыскали вечером 23 ноября на территории заброшенной свинофермы аж в соседней Ровенской области. Несчастного сбросили в огромную цистерну, в которой, возможно, ранее хранили воду – она почти полностью вкопана в землю и потому вряд ли бы кто-либо в скором времени заглянул внутрь ее через горловину.

Тело убитого спрятали в зарытой в землю цистерне

"Телеграф" узнал подробности жестокого преступления.

"О том, что не вернулся домой и пропал без вести ее 41-летний племянник, в полицию заявила его тетя, — рассказала руководитель отдела коммуникации Ровенского полицейского главка Мария Юстицкая. – Селянин является инвалидом с детства и проживал в селе Гаи с матерью и братом. Полиция начала его поиски. Нашли свидетелей, которые видели, как еще 19 ноября разыскиваемый с двумя знакомыми с соседнего хутора уезжал на своей гужевой подводе за пределы села".

Пьянствовать компания отправилась на гужевом транспорте

Как уточнили в полиции Тернопольской области, сначала сотрудники криминальной полиции Кременецкого райотдела совершали подворовой обход, общались с соседями и жителями окрестных сел, затем вместе с волонтерами прочесывали окрестности села в поисках пропавшего человека.

В ходе следственно-розыскных мероприятий выяснилось, что компания поехала в гости в село Турья, расположенное в Дубенском районе соседней Ровенской области, примерно в 15-ти километрах от села Гаи. Правоохранители установили личности этих людей, им 20 и 22 года. Правоохранители пообщались с ними, но те поначалу не сознавались в содеянном, а затем были вынуждены признаться и рассказали, как все произошло и где спрятали тело погибшего. Оказалось, что оставили его на территории соседней области, но уже близ села Новая Пляшева Радивиловского района.

"Наши сотрудники отправились туда и выявили тело. Спасатели ГСЧС достали его из цистерны. Неизвестно, что объединяло людей с разницей в возрасте в два десятка лет — может, исключительно совместное распитие алкогольных напитков? По крайней мере, выходило так, что в течение того рокового дня они постоянно употребляли алкоголь. Поехали сначала к одному другу, потом в иное место. Те, кто их видел, говорили, что они были очень пьяными", — уточнила Юстицкая.

Тело спустили в цистерну

Конкретную причину размолвки собутыльников, приведшую к трагедии, в полиции еще не готовы сообщить. Но, якобы, взрослый мужчина сильно намусорил в доме у будущего своего убийцы. Под воздействием спиртного, 22-летний сельчанин и нанес удары ему ножом, прихваченным с места последних "посиделок". Бездыханное тело увезли куда подальше: избавившись от него, поехали вновь "накачиваться" к своей знакомой.

Подозреваемые сознались в содеянном

"Завязалась ссора и мы его пырнули ножом" – так пояснил полицейским свои действия один из подозреваемых. "Заехали на ферму, заброшенную, и тело в бочку закинули" – признался его подельник.

Затем коня с подводой оставили недалеко от дома потерпевшего и конь сам дошел до родных ворот. А вот его хозяина не было, потому родственники и всполошились.

На свою гибель мужчина уехал из дома

Орудие убийства нашли не сразу – парень, что нанес удары, утром спохватился, что оставил нож на подводе и пошел за ним во двор убитого им односельчанина. Забрал его и выкинул, пытаясь скрыть следы преступления. Сотрудники полиции нашли нож только 25 ноября при повторном осмотре места происшествия. На теле жертвы эксперт обнаружил около полутора десятков ножевых ранений.

"В рамках досудебного расследования, начатого по части 1 статьи 115 УК Украины (умышленное убийство), следователи Дубенского районного отдела полиции 22-летнему жителю села Гаи сообщили о подозрении. Роль 20-летнего жителя Тернопольщины в совершенном преступлении еще выясняется. Но оба взяты под стражу", – сообщили в полиции.

Кстати, в "послужном списке" обоих фигурантов уже есть нанесение телесных повреждений и имущественные правонарушения, за которые они привлекались к ответственности. Убийство расследуют правоохранители Ровенской области, поскольку преступление произошло на их территории.

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