"Он никогда даже не пытался переходить на украинский язык": что говорят об убитом Николае Балабатько его близкие

Бывший тренер убитого в Киеве молодого человека не верит, что причиной стал "языковый конфликт"

Уже несколько дней прошло с момента бессмысленного убийства в Киеве 27-летнего Николая Балабатько — сына бизнесмена из Запорожья, владельца ювелирной фабрики и базы отдыха "Прибой" в Кирилловке Олега Балабатько. В ходе мимолетного конфликта его 26-летний оппонент вонзил нож в сердце крепкого мужчины со спортивным прошлым.

Комментируя на своей Фейсбук-странице смерть единственного сына, Олег Балабатько написал, что причиной стычки стал украинский язык: "Пьяному боту из Лугандонии не понравилось, что он на украинском сказал, позвал поговорить на улицу. Мой чемпион по Джиу — тот ножом в сердце. Мой и не ждал. Держал сердце и умер на руках у полицейского".

Олег Балабатько написал свою версию конфликтной ситуации

При этом среди сотен соболезнований, адресованных отцу и близким погибшего, неоднократно поднимается "языковый вопрос" – часть граждан возмущается тем, как легко в настоящее время в Украине погибнуть за общение на "мове", другие не верят, что именно это повлекло за собой тяжкое преступление.

В комментариях соболезнования и сомнения в причинах ссоры

В полиции о причинах стычки двух молодых людей в ночь на 6 ноября пока не говорят.

"О том, что произошел внезапный конфликт, в полицию сообщил заявитель – охранник одного из магазинов в Дарницком районе на улице Григоренко, ставший свидетелем внезапного конфликта, — рассказала "Телеграфу" спикер полиции Киева Юлия Гирдвилис. – Из-за чего именно мужчины поссорились – устанавливают следователи. Мы так понимаем, что подробно охранник их разговор не слышал, но видел последствия по факту, когда уже был нанесен удар ножом и пострадавший лежал на земле".

Версию о ссоре из-за украинского языка Юлия Гирдвилис называет личными предположениями Олега Балабатько. "Возможно, ему что-то известно и он подробнее расскажет об этом следствию, — пояснила правоохранитель. – Подозреваемый – местный житель, в настоящее время ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца без права внесения залога".

"Надзвичайні новини" побывали в магазине на Позняках, куда за пивом около 2-х часов ночи почти одновременно зашли двое мужчин, там объяснили, что перепалка случилась за пределами торговой точки.

Оба молодых человека заходили в магазин за спиртным

Открыто уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство. За совершенное преступление злоумышленнику грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

Посты в Инстаграм и сторисы были на русском

Пояснять свои слова горюющий отец еще не готов, он сообщил "Телеграфу", что "выяснением обстоятельств трагедии занимаются Служба безопасности и адвокаты" и пообещал все прокомментировать, когда вернется в Киев.

Нам удалось пообщаться с людьми, хорошо знакомыми с погибшим Николаем Балабатько, и немного узнать о нем.

"Мы с Николаем – ровесники, — рассказывает мелитополец Виктор Майоров. – Он был хорошим парнем, спортом занимался. Его семья родом из Запорожья, они жили также в Киеве. Отец владел базой отдыха "Прибой" на берегу Азовского моря в центре курортной Кирилловки, где проживали его родители. На этой базе отдыха я работал лет 10 назад и тогда познакомился с Николаем".

По словам Виктора, Коля, хоть и был хозяйским сыном, наравне с другими работал на кухне в столовой и официантом в кафе "Карина": "Не боялся работы как таковой. Обычно же "мажики" (мажоры, дети состоятельных родителей) ничего не делают, Коля же выгодно отличался от них".

Отец и сын Балабатько

Виктор очень сожалеет, что погиб хороший парень, считает, что тот, как спортсмен, был уверен в своих силах, а потому потерял бдительность, не ожидая подлого удара ножом. А еще удивляется, что выяснение отношений случилось, якобы, из-за украинского языка, ведь по его наблюдениям, Николай и общался всегда на русском, и его посты в Инстаграме, и сторисы также всегда были написаны на русском. "Он по характеру был такой весельчак, простодушный человек, мог всех угощать — мог на кого-то злиться, всегда энергичный. Но ситуации разные бывают…".

Николай мечтал о красной "Феррари"

Также 10 лет назад познакомился с Колей Балабатько и президент Киевской федерации джиу-джитсу, Заслуженный мастер спорта Украины, чемпион Европы, мира и Всемирных игр Иван Настенко. А вскоре и стал тренером юноши.

Заслуженный мастер спорта Украины Иван Настенко

"Колю надо рассматривать в разные периоды его жизни. Он был таким, как губка: смотря с кем общался и как с ним общались, строился и формировался его характер, — вспоминает профессиональный спортсмен. — Мы с Колей познакомились в 2011 году, когда ему было около 18 лет. Это был амбициозный мальчик из разряда "золотой молодежи".

По информации тренера, в 15 лет Николай переехал из Запорожья от мамы в Киев, где жил его отец (родители находятся в разводе). И, конечно, папа пытался наверстать упущенное время во взаимодействии с сыном, старался дать ему, что мог. Правда, при своей большой занятости бизнесом и наличии второй семьи мог не столько уделять внимание, сколько помогать финансами.

"Коля поначалу занимался у моего коллеги – тренажерный зал, бодибилдинг… Тут мы с ним знакомимся. Мне он показался немножко смешным и наивным, рассказывал, что через 2 года у него уже будет "Феррари", обязательно красная. Мы с товарищами спускали его с небес на землю, в реальность".

Иван Настенко в центре, рядом в красной футболке Коля Балабатько

Потом Николай начал заниматься джиу-джитсу и с 2011 по начало 2015 года у него было тесное общение с Иваном Настенко, который стал ему не просто тренером, а старшим товарищем. Это радовало и Олега Балабатько: ему было спокойно, что рядом с его сыном есть надежный человек, мужчина с головой на плечах.

"У нас с Колей 10 лет разницы. И мы даже около года снимали квартиру вместе. Я им занялся в плане спорта: режим, диета, тренировки, тренировочные лагеря. И парень тогда вышел в свою физическую пиковую форму, он сбросил вес, а был пухленьким, сформировался. И вот сейчас некоторые СМИ писали, что погиб "чемпион, профессиональный боец джиу-джитсу". На самом деле, максимальный результат, которого Коля достиг в тот период, на конец 2014-начало 2015 года, это была "бронза" – третье место на чемпионате Украины по бразильскому джиу-джитсу".

Наставник и спортсмен

На тот момент наставник характеризует Николая, как доброго, позитивного и позитивно настроенного парня с претензиями на большие деньги. "Тогда папа спонсировал его занятия, тренировки, питание. Я сказал Коле, что мы добились определенных результатов и теперь надо двигаться дальше в тренировочном плане. Но он заявил, что хочет попробовать поехать в Кирилловку на их базу отдыха и там заняться бизнесом. И уехал".

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При этом при необходимости посоветоваться, обсудить какую-то проблему и просто выговориться юноша по-прежнему звонил своему другу-тренеру. Но его жизнь уже изменилась.

"Весь этот период, начиная с 15-го года, проходил по одному сценарию: в начале весны Коля едет в Кирилловку, пытается там делать бизнес, осенью возвращается в Киев, ищет работу официантом в каких-то заведениях на Позняках, где он жил, и где его убили. Примерно раз в квартал убеждает, что хочет вернуться в спорт, но терпения регулярно посещать тренировки ему не хватает. Тем более, что после того, как он бросил тренировки, то набрал около 30 кг лишнего веса и стал весить 115 кг".

Николай - слева, Иван - справа

Но одних тренировок недостаточно, нужен комплексный подход, а главное – личная мотивация к чему ты стремишься, чего хочешь достичь изнурительными занятиями. У Николая же такая мотивация отсутствовала.

"При этом, с одной стороны, он уже не мальчик, а молодой человек и ему хочется самостоятельности, финансовой независимости. С другой, его задумки не спешат воплощаться в жизнь. А некоторые ситуации вновь заставляют почувствовать себя зависимым. Например, однажды Коля на старой "девятке" – то ли отцовской, то ли взятой напрокат, врезался в "Порш" футболиста "Шахтера" Вячеслава Шевчука — компенсировать убытки пришлось отцу. Он всегда поддерживал сына".

Самоцель — не украинский язык, а большие деньги

Иван Настенко считает, что Николай все время пытался доказать своей семье, что он что-то может. Не себе, а именно семье. Но из-за того, что планы не реализовываются и мечты не сбываются, его характер начинает портиться.

"И вот, начиная с 2015 года у Николая от того позитивного мальчика остается минимум. Он пропитывается негативом, потому что где-то пытается — у него не получается (заветная мечта с "Феррари" не приближается) и это вызывает озлобленность и завистливость".

Начатые дела юноша не доводит до завершения. К примеру, Коля поступил в Институт физкультуры, но с учебой у него не задалось. Учеба – это ежедневный труд на годы, а ему хотелось все быстро.

"Когда я его заставлял – у него не было выбора и он не мог никуда от этого деться, тогда и был результат. А когда он брался за какую-то идею сам и пытался ее реализовать — его надолго не хватало. То есть, спортивные задатки у Коли были, но самостоятельно он не поддерживал дисциплину".

У Николая были хорошие спортивные задатки

При этом тренер предлагал младшему товарищу работать под его началом с группой ребятишек. Тем более, что у Николая хорошо получалось коммуницировать с детками. Однако он считал, что финансово это невыгодно, а долго ждать результата не хотелось.

"Последний раз я его видел 2 октября, — говорит Иван Настенко. — Он приезжал ко мне поговорить, вновь планировал вернуться в спорт, но я уже к этому скептически начал относиться, сказал, что "ты знаешь расписание, приходи на тренировки, тренируйся". Мы полдня провели вместе и я за это время увидел в нем нотки депрессивности и, скажем так, отчаяния. Если человек что-то пытается делать и у него не получается, они по-любому присутствуют и мы уже с ним не раз разговаривали. И настрой у него был какой-то пессимистический, вялый".

Тренер убеждал молодого человека ценить то, что у него есть на данный момент, и последовательно двигаться к цели: "У тебя уже есть квартира, ты "не голый, не босый". Есть люди, к которым ты можешь обратиться в экстремальной ситуации. Пусть это тебя мотивирует". А оно наоборот, его "загоняло". И все – мы посидели, пообщались ни о чем – "ветер погоняли" и он пошел дальше на собеседования искать работу. А в субботу мне сообщили о случившемся".

Коля и его наставник и старший товарищ

А что Иван Настенко думает по поводу предполагаемой причины конфликта, приведшей к трагедии?

"Николай никогда не говорил и даже не пытался переходить на украинский язык, поэтому для меня это является безосновательным утверждением. Однако меня там в тот момент не было. Общаясь с Колей 10 лет, я бы знал, если бы он пытался перейти на украинский язык, но для него это не была самоцель, самоцель была заработать много денег и как-то утвердиться в жизни".

Собеседник также подчеркнул, что на первом видео, которое Балабатько-старший выставил в Фейсбуке ночью, не говорится об этом. Это он уже потом написал в одном из комментариев постфактум, узнав, что подозреваемый в убийстве — с Луганщины.

Не подтверждает конфликт из-за украинского языка и адвокат подозреваемого Станислав Цветинский – об этом сообщает "Громадське телебачення". Здесь также выяснили, что подозреваемым является 26-летний Михаил Костигов. По данным интернет-телеканала, в реестре юридических лиц человек с такой фамилией и инициалами присутствует среди руководящего состава нескольких компаний в Киеве и Мариуполе, которые занимаются оптовой торговлей.

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