"Он никогда даже не пытался переходить на украинский язык": что говорят об убитом Николае Балабатько его близкие
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Бывший тренер убитого в Киеве молодого человека не верит, что причиной стал "языковый конфликт"
Уже несколько дней прошло с момента бессмысленного убийства в Киеве 27-летнего Николая Балабатько — сына бизнесмена из Запорожья, владельца ювелирной фабрики и базы отдыха "Прибой" в Кирилловке Олега Балабатько. В ходе мимолетного конфликта его 26-летний оппонент вонзил нож в сердце крепкого мужчины со спортивным прошлым.
Комментируя на своей Фейсбук-странице смерть единственного сына, Олег Балабатько написал, что причиной стычки стал украинский язык: "Пьяному боту из Лугандонии не понравилось, что он на украинском сказал, позвал поговорить на улицу. Мой чемпион по Джиу — тот ножом в сердце. Мой и не ждал. Держал сердце и умер на руках у полицейского".
При этом среди сотен соболезнований, адресованных отцу и близким погибшего, неоднократно поднимается "языковый вопрос" – часть граждан возмущается тем, как легко в настоящее время в Украине погибнуть за общение на "мове", другие не верят, что именно это повлекло за собой тяжкое преступление.
В полиции о причинах стычки двух молодых людей в ночь на 6 ноября пока не говорят.
"О том, что произошел внезапный конфликт, в полицию сообщил заявитель – охранник одного из магазинов в Дарницком районе на улице Григоренко, ставший свидетелем внезапного конфликта, — рассказала "Телеграфу" спикер полиции Киева Юлия Гирдвилис. – Из-за чего именно мужчины поссорились – устанавливают следователи. Мы так понимаем, что подробно охранник их разговор не слышал, но видел последствия по факту, когда уже был нанесен удар ножом и пострадавший лежал на земле".
Версию о ссоре из-за украинского языка Юлия Гирдвилис называет личными предположениями Олега Балабатько. "Возможно, ему что-то известно и он подробнее расскажет об этом следствию, — пояснила правоохранитель. – Подозреваемый – местный житель, в настоящее время ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца без права внесения залога".
"Надзвичайні новини" побывали в магазине на Позняках, куда за пивом около 2-х часов ночи почти одновременно зашли двое мужчин, там объяснили, что перепалка случилась за пределами торговой точки.
Открыто уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство. За совершенное преступление злоумышленнику грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.
Посты в Инстаграм и сторисы были на русском
Пояснять свои слова горюющий отец еще не готов, он сообщил "Телеграфу", что "выяснением обстоятельств трагедии занимаются Служба безопасности и адвокаты" и пообещал все прокомментировать, когда вернется в Киев.
Нам удалось пообщаться с людьми, хорошо знакомыми с погибшим Николаем Балабатько, и немного узнать о нем.
"Мы с Николаем – ровесники, — рассказывает мелитополец Виктор Майоров. – Он был хорошим парнем, спортом занимался. Его семья родом из Запорожья, они жили также в Киеве. Отец владел базой отдыха "Прибой" на берегу Азовского моря в центре курортной Кирилловки, где проживали его родители. На этой базе отдыха я работал лет 10 назад и тогда познакомился с Николаем".
По словам Виктора, Коля, хоть и был хозяйским сыном, наравне с другими работал на кухне в столовой и официантом в кафе "Карина": "Не боялся работы как таковой. Обычно же "мажики" (мажоры, дети состоятельных родителей) ничего не делают, Коля же выгодно отличался от них".
Виктор очень сожалеет, что погиб хороший парень, считает, что тот, как спортсмен, был уверен в своих силах, а потому потерял бдительность, не ожидая подлого удара ножом. А еще удивляется, что выяснение отношений случилось, якобы, из-за украинского языка, ведь по его наблюдениям, Николай и общался всегда на русском, и его посты в Инстаграме, и сторисы также всегда были написаны на русском. "Он по характеру был такой весельчак, простодушный человек, мог всех угощать — мог на кого-то злиться, всегда энергичный. Но ситуации разные бывают…".
Николай мечтал о красной "Феррари"
Также 10 лет назад познакомился с Колей Балабатько и президент Киевской федерации джиу-джитсу, Заслуженный мастер спорта Украины, чемпион Европы, мира и Всемирных игр Иван Настенко. А вскоре и стал тренером юноши.
"Колю надо рассматривать в разные периоды его жизни. Он был таким, как губка: смотря с кем общался и как с ним общались, строился и формировался его характер, — вспоминает профессиональный спортсмен. — Мы с Колей познакомились в 2011 году, когда ему было около 18 лет. Это был амбициозный мальчик из разряда "золотой молодежи".
По информации тренера, в 15 лет Николай переехал из Запорожья от мамы в Киев, где жил его отец (родители находятся в разводе). И, конечно, папа пытался наверстать упущенное время во взаимодействии с сыном, старался дать ему, что мог. Правда, при своей большой занятости бизнесом и наличии второй семьи мог не столько уделять внимание, сколько помогать финансами.
"Коля поначалу занимался у моего коллеги – тренажерный зал, бодибилдинг… Тут мы с ним знакомимся. Мне он показался немножко смешным и наивным, рассказывал, что через 2 года у него уже будет "Феррари", обязательно красная. Мы с товарищами спускали его с небес на землю, в реальность".
Потом Николай начал заниматься джиу-джитсу и с 2011 по начало 2015 года у него было тесное общение с Иваном Настенко, который стал ему не просто тренером, а старшим товарищем. Это радовало и Олега Балабатько: ему было спокойно, что рядом с его сыном есть надежный человек, мужчина с головой на плечах.
"У нас с Колей 10 лет разницы. И мы даже около года снимали квартиру вместе. Я им занялся в плане спорта: режим, диета, тренировки, тренировочные лагеря. И парень тогда вышел в свою физическую пиковую форму, он сбросил вес, а был пухленьким, сформировался. И вот сейчас некоторые СМИ писали, что погиб "чемпион, профессиональный боец джиу-джитсу". На самом деле, максимальный результат, которого Коля достиг в тот период, на конец 2014-начало 2015 года, это была "бронза" – третье место на чемпионате Украины по бразильскому джиу-джитсу".
На тот момент наставник характеризует Николая, как доброго, позитивного и позитивно настроенного парня с претензиями на большие деньги. "Тогда папа спонсировал его занятия, тренировки, питание. Я сказал Коле, что мы добились определенных результатов и теперь надо двигаться дальше в тренировочном плане. Но он заявил, что хочет попробовать поехать в Кирилловку на их базу отдыха и там заняться бизнесом. И уехал".
При этом при необходимости посоветоваться, обсудить какую-то проблему и просто выговориться юноша по-прежнему звонил своему другу-тренеру. Но его жизнь уже изменилась.
"Весь этот период, начиная с 15-го года, проходил по одному сценарию: в начале весны Коля едет в Кирилловку, пытается там делать бизнес, осенью возвращается в Киев, ищет работу официантом в каких-то заведениях на Позняках, где он жил, и где его убили. Примерно раз в квартал убеждает, что хочет вернуться в спорт, но терпения регулярно посещать тренировки ему не хватает. Тем более, что после того, как он бросил тренировки, то набрал около 30 кг лишнего веса и стал весить 115 кг".
Но одних тренировок недостаточно, нужен комплексный подход, а главное – личная мотивация к чему ты стремишься, чего хочешь достичь изнурительными занятиями. У Николая же такая мотивация отсутствовала.
"При этом, с одной стороны, он уже не мальчик, а молодой человек и ему хочется самостоятельности, финансовой независимости. С другой, его задумки не спешат воплощаться в жизнь. А некоторые ситуации вновь заставляют почувствовать себя зависимым. Например, однажды Коля на старой "девятке" – то ли отцовской, то ли взятой напрокат, врезался в "Порш" футболиста "Шахтера" Вячеслава Шевчука — компенсировать убытки пришлось отцу. Он всегда поддерживал сына".
Самоцель — не украинский язык, а большие деньги
Иван Настенко считает, что Николай все время пытался доказать своей семье, что он что-то может. Не себе, а именно семье. Но из-за того, что планы не реализовываются и мечты не сбываются, его характер начинает портиться.
"И вот, начиная с 2015 года у Николая от того позитивного мальчика остается минимум. Он пропитывается негативом, потому что где-то пытается — у него не получается (заветная мечта с "Феррари" не приближается) и это вызывает озлобленность и завистливость".
Начатые дела юноша не доводит до завершения. К примеру, Коля поступил в Институт физкультуры, но с учебой у него не задалось. Учеба – это ежедневный труд на годы, а ему хотелось все быстро.
"Когда я его заставлял – у него не было выбора и он не мог никуда от этого деться, тогда и был результат. А когда он брался за какую-то идею сам и пытался ее реализовать — его надолго не хватало. То есть, спортивные задатки у Коли были, но самостоятельно он не поддерживал дисциплину".
При этом тренер предлагал младшему товарищу работать под его началом с группой ребятишек. Тем более, что у Николая хорошо получалось коммуницировать с детками. Однако он считал, что финансово это невыгодно, а долго ждать результата не хотелось.
"Последний раз я его видел 2 октября, — говорит Иван Настенко. — Он приезжал ко мне поговорить, вновь планировал вернуться в спорт, но я уже к этому скептически начал относиться, сказал, что "ты знаешь расписание, приходи на тренировки, тренируйся". Мы полдня провели вместе и я за это время увидел в нем нотки депрессивности и, скажем так, отчаяния. Если человек что-то пытается делать и у него не получается, они по-любому присутствуют и мы уже с ним не раз разговаривали. И настрой у него был какой-то пессимистический, вялый".
Тренер убеждал молодого человека ценить то, что у него есть на данный момент, и последовательно двигаться к цели: "У тебя уже есть квартира, ты "не голый, не босый". Есть люди, к которым ты можешь обратиться в экстремальной ситуации. Пусть это тебя мотивирует". А оно наоборот, его "загоняло". И все – мы посидели, пообщались ни о чем – "ветер погоняли" и он пошел дальше на собеседования искать работу. А в субботу мне сообщили о случившемся".
А что Иван Настенко думает по поводу предполагаемой причины конфликта, приведшей к трагедии?
"Николай никогда не говорил и даже не пытался переходить на украинский язык, поэтому для меня это является безосновательным утверждением. Однако меня там в тот момент не было. Общаясь с Колей 10 лет, я бы знал, если бы он пытался перейти на украинский язык, но для него это не была самоцель, самоцель была заработать много денег и как-то утвердиться в жизни".
Собеседник также подчеркнул, что на первом видео, которое Балабатько-старший выставил в Фейсбуке ночью, не говорится об этом. Это он уже потом написал в одном из комментариев постфактум, узнав, что подозреваемый в убийстве — с Луганщины.
Не подтверждает конфликт из-за украинского языка и адвокат подозреваемого Станислав Цветинский – об этом сообщает "Громадське телебачення". Здесь также выяснили, что подозреваемым является 26-летний Михаил Костигов. По данным интернет-телеканала, в реестре юридических лиц человек с такой фамилией и инициалами присутствует среди руководящего состава нескольких компаний в Киеве и Мариуполе, которые занимаются оптовой торговлей.
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