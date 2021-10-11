Вирастюку угрожают убийством, — СМИ

К правоохранителям обратилась супруга нардепа

Народный депутат от политсилы "Слуга народа" стал объектом анонимных телефонных угроз.

Об инциденте сообщает Telegram-канал "Klymenko Time", ссылаясь на личные источники в Министерстве внутренних дел.

Неприятная ситуация якобы произошла вечером воскресенья, 10 октября. На личный телефон Вирастюка поступил звонок от неизвестного человека, который пообещал расправиться с политиком с помощью грубой силы.

Инна, супруга политика, обратилась к правоохранителям. При этом сам депутат не считает, что угрозы подобного типа могут быть каким-либо образом связаны с его партийной принадлежностью и другими политическими поступками.

Согласно имеющейся информации, сейчас полицейские занимаются выяснением всех обстоятельств дела. Будет начато производство согласно ст. 129 УК Украины (угроза убийством).

Напомним, что Василий Вирастюк является самым "юным" подкреплением "Слуг народа" в парламенте. Речь не о возрасте политика, а о его времени попадании в Раду — свою присягу Вирастюк принес в середине июня. При этом признание его депутатом превратилось в настоящую эпопею.

Ранее "Телеграф" сообщал, что коллегу Вирастюка по парламенту, нардепа Антона Полякова, который скончался в прошлую пятницу, могли отравить из-за политической деятельности. Подспорьем такой версии стала информация об анализе крови погибшего политика.