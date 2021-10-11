Вірастюку погрожують вбивством, — ЗМІ

До правоохоронців звернулася дружина нардепа

Народний депутат від політсили "Слуга народу" став об’єктом анонімних телефонних погроз.

Про інцидент повідомляє Telegram-канал "Klymenko Time", посилаючись на особисті джерела в Міністерстві внутрішніх справ.

Неприємна ситуація нібито сталася ввечері у неділю, 10 жовтня. На особистий телефон Вірастюка надійшов дзвінок від невідомого чоловіка, який пообіцяв розправитися з політиком завдяки грубій силі.

Інна, дружина політика, звернулася до правоохоронців. При цьому сам депутат не вважає, що погрози подібного типу можуть бути якимось чином пов’язані із його партійною приналежністю та іншими політичними вчинками.

Згідно з наявною інформацією, зараз поліцейські займаються з’ясуванням всіх обставин справи. Буде розпочато виробництво згідно зі ст. 129 КК України (погроза вбивством).

Нагадаємо, що Василь Вірастюк є найбільш "юним" підкріпленням "Слуг народу" в парламенті. Мова не про вік політика, а про його час потрапляння до Ради — свою присягу Вірастюк приніс в середині червня. При цьому визнання його депутатом перетворилося на справжню епопею.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що колегу Вірастюка по парламенту, нардепа Антона Полякова, який помер минулої п’ятниці, могли отруїти через політичну діяльність. Вірогідність такої версії підтверджує інформація про аналіз крові загиблого політика.