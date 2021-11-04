«Правый сектор» на Банковой: убийство в Сумах грозит новым парадом сепаратистских республик

Представители националистических организаций пришли к офису Владимира Зеленского с требованием остановить ползучую оккупацию и взять под контроль расследование резонансного убийства активиста «Правого сектора» Александра Иванины, которое произошло 27 октября в Сумах. В акции приняли участие представители "Правого сектора", ВО "Свобода", С14, Конгресса украинских националистов, батальона "ОУН".

Это убийство – показательная казнь, подчеркивают протестующие. Александру Иванине неоднократно угрожали местные криминальные авторитеты, а год назад на него было совершено покушение. Парень обращался по єтому поводу к правоохранителям, но не получил от них никакой реакции.

Убийство Александра Иванины является результатом слияния криминалитета с правоохранительными органами и местными властями

Активисты убеждены: убийство является результатом слияния криминалитета с правоохранительными органами и местными властями. Это явление масштабное, и угрожает не только приграничным и прифронтовым регионам, но и территориальной целостности всего государства.

Организаторы протеста настаивают, что заказное убийство Иванины — это продолжение дестабилизации в критических для Украины областях, как это было в 2014 году. Здесь под влиянием иностранных спецслужб местные элиты формируют неподконтрольные центральной власти территории.

По словам лидера "Правого сектора" Андрея Тарасенко, следующим может взорваться Днепр. Он напомнил о свежем расследовании британского журналиста Тима Уайта, в котором раскрываются связи мэра этого города Бориса Филатова и его близкого соратника Геннадия Корбана с пророссийским криминалитетом, а также людьми, способствовавшими оккупации Крыма Россией.

Заказное убийство Иванины – это продолжение дестабилизации в критических для Украины областях.

«Сегодня они организовали свою частную армию, действующую под вывеской «Муниципальная стража». И если в столице основа киевской «Муниципальной варты» составляют ветераны российско-украинской войны, то в Днепре членами группировки являются уголовники, бывшие беркутовцы и пророссийские элементы. Не меньшие угрозы мы наблюдаем в Одессе, Харькове и других приграничных регионах», – указал Тарасенко.

По словам лидера «Правого сектора» Андрея Тарасенко, следующим может взорваться Днепр

Как результат, участники акции обнародовали три требования к президенту.

Первое – дать публичный отчет по расследованию убийства Иванины. Второе – поручить СНБО и правоохранительным органам расследовать связи криминала и российской агентуры с представителями местных властей, обнародованными западными и украинскими журналистами-расследователями. Третье — выяснить, кто и почему в ближайшей среде президента Зеленского «спускает на тормозах» открытые уголовные производства по коррупции в прифронтовых и приграничных регионах.

Участники акции обнародовали три требования к президенту

«Наказание за убийство в Сумах, восстановление полного государственного контроля над Днепром, Одессой, Харьковом – это единственная вакцина против вируса сепаратизма и уничтожения Украины. Если этого не сделают центральные власти, тогда это снова придется делать нам» — отмечают националисты.

Активисты требуют расследовать связи криминала и российской агентуры с представителями местных властей

После Офиса президента участники акции протеста пошли к Министерству внутренних дел.