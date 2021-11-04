Укр

«Правый сектор» на Банковой: убийство в Сумах грозит новым парадом сепаратистских республик

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
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Представители националистических организаций пришли к Офису президента Новость обновлена 04 ноября 2021, 22:08
Представители националистических организаций пришли к Офису президента

Представители националистических организаций пришли к офису Владимира Зеленского с требованием остановить ползучую оккупацию и взять под контроль расследование резонансного убийства активиста «Правого сектора» Александра Иванины, которое произошло 27 октября в Сумах. В акции приняли участие представители "Правого сектора", ВО "Свобода", С14, Конгресса украинских националистов, батальона "ОУН".

Это убийство – показательная казнь, подчеркивают протестующие. Александру Иванине неоднократно угрожали местные криминальные авторитеты, а год назад на него было совершено покушение. Парень обращался по єтому поводу к правоохранителям, но не получил от них никакой реакции.

Убийство Александра Иванины является результатом слияния криминалитета с правоохранительными органами и местными властями
Убийство Александра Иванины является результатом слияния криминалитета с правоохранительными органами и местными властями

Активисты убеждены: убийство является результатом слияния криминалитета с правоохранительными органами и местными властями. Это явление масштабное, и угрожает не только приграничным и прифронтовым регионам, но и территориальной целостности всего государства.

Организаторы протеста настаивают, что заказное убийство Иванины — это продолжение дестабилизации в критических для Украины областях, как это было в 2014 году. Здесь под влиянием иностранных спецслужб местные элиты формируют неподконтрольные центральной власти территории.

По словам лидера "Правого сектора" Андрея Тарасенко, следующим может взорваться Днепр. Он напомнил о свежем расследовании британского журналиста Тима Уайта, в котором раскрываются связи мэра этого города Бориса Филатова и его близкого соратника Геннадия Корбана с пророссийским криминалитетом, а также людьми, способствовавшими оккупации Крыма Россией.

Заказное убийство Иванины – это продолжение дестабилизации в критических для Украины областях.
Заказное убийство Иванины – это продолжение дестабилизации в критических для Украины областях.

«Сегодня они организовали свою частную армию, действующую под вывеской «Муниципальная стража». И если в столице основа киевской «Муниципальной варты» составляют ветераны российско-украинской войны, то в Днепре членами группировки являются уголовники, бывшие беркутовцы и пророссийские элементы. Не меньшие угрозы мы наблюдаем в Одессе, Харькове и других приграничных регионах», – указал Тарасенко.

По словам лидера «Правого сектора» Андрея Тарасенко, следующим может взорваться Днепр
По словам лидера «Правого сектора» Андрея Тарасенко, следующим может взорваться Днепр

Как результат, участники акции обнародовали три требования к президенту.

Первое – дать публичный отчет по расследованию убийства Иванины. Второе – поручить СНБО и правоохранительным органам расследовать связи криминала и российской агентуры с представителями местных властей, обнародованными западными и украинскими журналистами-расследователями. Третье — выяснить, кто и почему в ближайшей среде президента Зеленского «спускает на тормозах» открытые уголовные производства по коррупции в прифронтовых и приграничных регионах.

Участники акции обнародовали три требования к президенту
Участники акции обнародовали три требования к президенту

«Наказание за убийство в Сумах, восстановление полного государственного контроля над Днепром, Одессой, Харьковом – это единственная вакцина против вируса сепаратизма и уничтожения Украины. Если этого не сделают центральные власти, тогда это снова придется делать нам» — отмечают националисты.

Активисты требуют расследовать связи криминала и российской агентуры с представителями местных властей
Активисты требуют расследовать связи криминала и российской агентуры с представителями местных властей

После Офиса президента участники акции протеста пошли к Министерству внутренних дел.

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