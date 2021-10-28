На глазах у жены: в Сумах застрелили представителя "Правого сектора" (фото)

Убийца якобы выпустил в Александра Иванину целых семь пуль

В Сумах произошло прилюдное убийство представителя движения "Правый сектор" Александра Иванину.

О трагедии стало известно благодаря его другу Сергею Супруну, который сообщил о ней в Facebook.

Погибший Александр Иванина

Инцидент произошел поздним вечером 27 октября. Точной информации пока не сообщается, однако по одной из версий Александра Иванину застрелили, когда он выходил из подъезда собственного дома. В некоторых других источниках отмечают, что он покидал свой автомобиль.

Первая информация об убийстве

В любом случае, убийство активиста произошло на глазах у его жены. По информации ресурса "Сумы Today", неизвестный выпустил в Иванину семь пуль. От полученных ран мужчина скончался на месте (с более откровенным снимком с места преступления можно ознакомиться на нашем Telegram-канале).

Фото с места преступления

В сети уже есть первые комментарии полиции, которые подтверждают реальность гибели 29-летнего Александра Иванины. При этом никаких подробностей не сообщалось, правоохранители работали на месте преступления допоздна.

Также сообщается, что от выстрелов пострадало несколько автомобилей, между которыми активиста и застал убийца.

Причины такой жестокой расправы над представителем "Правого сектора" неизвестны. Впрочем, местная пресса уже проинформировала, что в день смерти Иванина посещал сессию Сумского горсовета и критиковал власть за поднятие цен в местном маршрутном такси.

Также мужчина изучал и другие громкие дела, которые, среди прочего, привели его к конфликту с некими братьями Василенками. Этих людей Иванина еще летом подозревал в вероятном "заказе" на его убийство, о чем писал в соцсетях.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о новых подробностях резонансного убийства черниговского полицейского Артура Ерохина.