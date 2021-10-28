Укр

На глазах у жены: в Сумах застрелили представителя "Правого сектора" (фото)

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Автор
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Тело пролежало посреди тротуара несколько часов Новость обновлена 28 октября 2021, 07:47
Тело пролежало посреди тротуара несколько часов

Убийца якобы выпустил в Александра Иванину целых семь пуль

В Сумах произошло прилюдное убийство представителя движения "Правый сектор" Александра Иванину.

О трагедии стало известно благодаря его другу Сергею Супруну, который сообщил о ней в Facebook.

Погибший Александр Иванина
Погибший Александр Иванина

Инцидент произошел поздним вечером 27 октября. Точной информации пока не сообщается, однако по одной из версий Александра Иванину застрелили, когда он выходил из подъезда собственного дома. В некоторых других источниках отмечают, что он покидал свой автомобиль. 

Первая информация об убийстве
Первая информация об убийстве

В любом случае, убийство активиста произошло на глазах у его жены. По информации ресурса "Сумы Today", неизвестный выпустил в Иванину семь пуль. От полученных ран мужчина скончался на месте (с более откровенным снимком с места преступления можно ознакомиться на нашем Telegram-канале).

Фото с места преступления
Фото с места преступления

В сети уже есть первые комментарии полиции, которые подтверждают реальность гибели 29-летнего Александра Иванины. При этом никаких подробностей не сообщалось, правоохранители работали на месте преступления допоздна.

Также сообщается, что от выстрелов пострадало несколько автомобилей, между которыми активиста и застал убийца.

Причины такой жестокой расправы над представителем "Правого сектора" неизвестны. Впрочем, местная пресса уже проинформировала, что в день смерти Иванина посещал сессию Сумского горсовета и критиковал власть за поднятие цен в местном маршрутном такси. 

Также мужчина изучал и другие громкие дела, которые, среди прочего, привели его к конфликту с некими братьями Василенками. Этих людей Иванина еще летом подозревал в вероятном "заказе" на его убийство, о чем писал в соцсетях.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о новых подробностях резонансного убийства черниговского полицейского Артура Ерохина.

Теги:
#Сумы #Убийство #Правый сектор
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