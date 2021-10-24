Оставили без помощи: открылись новые детали об убийстве полицейского в Чернигове

Подозрение вручено двум сотрудникам патрульной службы

В начале октября всю Украину потрясла жестокость, с которой группа молодых парней лишила в драке жизни капитана полиции Черниговщины Артура Ерохина. Однако спустя время после трагедии в деле открылись новые детали.

Как сообщила 23 октября пресс-служба Офиса генпрокурора, правоохранители вручили еще два подозрения новым фигурантам расследования.

Известно, что ими стали сотрудники патрульной полиции Черниговской области. Их подозревают в совершении преступления согласно ч. 3 ст. 135 УК Украины. Это значит, что они, будучи при исполнении, заведомо оставили человека, находящегося в опасности, без помощи.

Следователям удалось узнать, что группа подростков, избивающая полицейских, попалась на глаза одному из отрядов, патрулирующих улицы Чернигова. Однако правоохранители проигнорировали драку, оставив жертв избиения без любой помощи и не запросив о дополнительном подкреплении со стороны коллег.

Именно эта драка и стала смертельной для капитана Артура Ерохина, а его друг, тоже полицейский, оказался на больничной койке.

Отметим, что новым фигурантам дела, в случае, если их вина будет доказана, грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

Ранее "Телеграф" уже рассказывал, что подростки, устроившие кровавую расправу над копами, были взяты под стражу.

Также мы сообщали, что смертельная драка началась в одном из черниговских АТБ, но на видео отчетливо видно, что ни сотрудники, ни посетители магазина не спешат на помощь пострадавшим.