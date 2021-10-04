"А где была охрана?" Начало смертельного избиения копов в Чернигове случилось в "АТБ" и попало на видео

Посетители магазина обходили драку в супермаркете стороной

В Чернигове в ночь на 2 октября группа подростков до смерти забила ногами полицейского Артура Ерохина, а его напарник попал в больницу с тяжелыми травмами. Сцены избиения начались еще в торговом зале супермаркета "АТБ", однако ни один из очевидцев никак не повлиял на роковой ход событий — кассиры продолжали обслуживать клиентов, покупатели обходили группу подростков стороной, пока те продолжали бить лежащего на полу мужчину.

Об этом свидетельствует и соответствующее видео с камер видеонаблюдения, которое опубликовали в сети.

На кадрах видно, как группа подростков сначала тянет мужчину по залу супермаркета до самых касс. Под одной из касс его бросают на пол и начинают наносить удары. Все это видят как работники "АТБ", так и посетители магазина.

В какой-то момент к группе лиц подходит супружеская пара, несколько секунд о чем-то спрашивает, а потом просто уходит. На месте появляется пожилой мужчина в форме (вероятно, охранник магазина). Он делает парням, которые стоят над избитым мужчиной, замечание и просто уходит. Те продолжают снимать с избитого одежду, а затем оставляют его и выходят из магазина.

Больше всего в этой ситуации пользователей сети поразило равнодушие людей. Кажется, что жителей Чернигова жестокое избиение мужчины в зале супермаркета вообще не удивило. Иным образом объяснить, почему не вызвали полицию и медиков на место инцидента, просто невозможно.

На данный момент известно, что причиной драки стало замечание, которое двое полицейских сделали группе подростков. Те, в свою очередь, решили отомстить работникам полиции и жестоко расправились с мужчинами.

По данному факту четырем подросткам объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления по статье 115 (умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц). Им грозит до 15 лет лишения свободы. Стоит отметить, что трое нападавших еще даже не достигли совершеннолетия, а старшему из группы подростков всего 19 лет.

Напомним, как сообщал "Телеграф", в сети появились предполагаемые фото подозреваемых в убийстве полицейского в Чернигове.