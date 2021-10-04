"А де була охорона?" Початок смертельного побиття копів у Чернігові відбувся в "АТБ" і потрапив на відео

Відвідувачі магазину обходили бійку у супермаркеті стороною

У Чернігові в ніч на 2 жовтня група підлітків до смерті забила ногами поліцейського Артура Єрохіна, а його напарник потрапив у лікарню з важкими травмами. Сцени побиття почалися ще у торговому залі супермаркету "АТБ", однак жоден з очевидців ніяк не повпливав на фатальний перебіг подій — касири продовжували обслуговувати клієнтів, покупці обходили групу підлітків стороною, поки ті продовжували бити лежачого на підлозі чоловіка.

Про це свідчить і відповідне відео з камер відеоспостереження, яке опублікували у мережі.

На кадрах видно, як група підлітків спочатку тягне чоловіка по залу супермаркету аж до самих кас. Під однією з кас його кидають на підлогу та починають наносити ударів. Все це бачать як працівники "АТБ", так і відвідувачі магазину.

У якийсь момент до групи осіб підходить подружня пара, кілька секунд про щось запитує, а потім просто йде. На місці зʼявляється літній чоловік у формі (ймовірно, охоронець магазину). Він робить хлопцям, які стоять над побитим чоловіком, зауваження і просто йде. Ті продовжують знімати з побитого одяг, а потім залишають його і виходять з магазину.

Найбільше у цій ситуації користувачі мережі вразила байдужість людей. Здається, що мешканців Чернігова жорстоке побиття чоловіка у залі супермаркету взагалі не здивувало. Інакшим чином пояснити, чому не викликали поліцію та медиків на місце інциденту, просто неможливо.

На даний момент відомо, що причиною бійки стало зауваження, яке двоє правоохоронців зробили групі підлітків. Ті, в свою чергу, вирішили помститися працівникам поліції і жорстоко розправилися з чоловіками.

За даним фактом чотирьом підліткам оголошено про підозру у вчиненні кримінального злочину за статтею 115 (умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб). Їм загрожує до 15 років позбавлення волі. Варто зазначити, що троє нападників ще навіть не досягли повноліття, а старшому з групи підлітків всього 19 років.

Нагадаємо, як повідомляв "Телеграф", у мережі зʼявилися ймовірні фото підозрюваних у вбивстві поліцейського у Чернігові.