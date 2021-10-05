Жестокое убийство полицейского в Чернигове: всех фигурантов взяли под стражу (фото)

Подростки нанесли около 20 ударов ногами по голове одного из полицейских, в результате чего он умер

Группе подростков, которая в ночь на 2 октября до смерти избила капитана полиции в Чернигове и отправила в реанимацию его коллегу, избрали меру пресечения и взяли под стражу в зале суда. Четырем из них грозит от 10 лет лишения свободы, а еще одному 6 лет заключения.

Об этом во вторник, 5 октября, сообщает Национальная полиция Украины в Facebook.

Так, четырем молодым парням инкриминируют действия по п.12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц), а действия еще одного человека квалифицируют по ч. 2 ст. 186 (грабеж, соединенный с насилием, или по предварительному сговору группой лиц). По первой статье участникам избиения грозит от 10 лет до пожизненного заключения, по второй — от четырех до шести лет.

Всех пятерых человек на время расследования будут содержать под стражей.

Стоит отметить, что пятым фигурантом дела оказался 32-летний мужчина, который уже после избиения правоохранителей группой подростков, украл сумку с вещами одного из пострадавших.

Суд избрал меру пресечения фигурантам убийства полицейского в Чернигове

Подросткам грозит от 10 лет до пожизненного заключения

На скамью подсудимых попал 32-летний мужчина, который украл сумку одного из полицейских в Чернигове

На время расследования причастных к убийству копа в Чернигове будут содержать под стражей

Стоит отметить, что четверо подростков являются жителями Чернигова. Трое из них не достигли совершеннолетия — одному 16 лет, двум по 17, еще двоим — 18 и 19 лет.

Как сообщал "Телеграф" ранее, жестокая драка в Чернигове произошла в ночь на 2 октября. Группа подростков жестоко избила двух полицейских, в результате чего один из них погиб, а второй попал в реанимацию. Погибшим оказался капитан Артур Ерохин. У него остались жена и двое детей.