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Жорстоке вбивство поліцейського у Чернігові: усіх фігурантів взяли під варту (фото)

Автор
Анна Дворовенко
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Суд у справі про вбивство поліцейського у Чернігові Новина оновлена 05 жовтня 2021, 09:42
Суд у справі про вбивство поліцейського у Чернігові

Підлітки завдали близько 20 ударів ногами по голові одного з поліцейських, внаслідок чого він помер

Групі підлітків, яка в ніч на 2 жовтня до смерті побила капітана поліції у Чернігові та відправила у реанімацію його колегу, обрали запобіжний захід та взяли під варту у залі суду. Чотирьом з них загрожує від 10 років позбавлення волі, а ще одному — 6 років.

Про це у вівторок, 5 жовтня, повідомляє Національна поліція України у Facebook.

Так, чотирьом молодим хлопцям інкримінують дії за п.12 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство, скоєне за попередньою змовою групою осіб), а дії ще одного чоловіка кваліфікують за ч. 2 ст. 186 (грабіж, поєднаний з насильством, або за попередньою змовою групою осіб). За першою статтею учасникам побиття загрожує від 10 років до довічного увʼязення, за другою — від чотирьох до шести років.

Усіх пʼятьох осіб на час розслідування утримуватимуть під вартою.

Варто зазначити, що пʼятим фігурантом справи виявився 32-річний чоловік, який вже після побиття правоохоронців групою підлітків, вкрав сумку з речима одного з потерпілих.

Суд обрав запобіжний захід фігурантам вбивства поліцейського у Чернігові
Суд обрав запобіжний захід фігурантам вбивства поліцейського у Чернігові
Підліткам загрожує від 10 років до довічного ув'язнення
Підліткам загрожує від 10 років до довічного ув'язнення
На лаву підсудних потрапив 32-річний чоловік, який вкрав сумку одного з поліцейських у Чернігові
На лаву підсудних потрапив 32-річний чоловік, який вкрав сумку одного з поліцейських у Чернігові
На час розслідування причетних до вбивства копа у Чернігові утримуватимуть під вартою
На час розслідування причетних до вбивства копа у Чернігові утримуватимуть під вартою

Варто зазначити, що четверо підлітків є жителями Чернігова. Троє з них не досягли повноліття — одному 16 років, двом по 17, ще двом — 18 і 19 років.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, жорстока бійка у Чернігові стался в ніч на 2 жовтня. Група підлітків жорстоко побила двох поліцейських, внаслідок чого один з них загинув, а другий потрапив в реанімацію. Загиблим виявився капітан Артур Єрохін. У нього залишилися дружина і двоє дітей.

Теги:
#Бійка #Чернігів #Вбивство #Підлітки #Національна поліція України
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