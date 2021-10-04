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Загибель поліцейського в Чернігові: джерела розповіли, хто першим почав бійку

Автор
Геннадій Лубенець
Дата публікації
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Автор
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Артур Єрохін Новина оновлена 04 жовтня 2021, 15:05
Артур Єрохін

Джерела стверджують, що поліцейський був нетверезий.

У ніч на 2 жовтня у Чернігові двоє поліцейських, перебуваючи у відпустці, відвідали супермаркет "АТБ", в якому між ними й групою підлітків стався конфлікт. Це переросло в бійку, яка обернулася загибеллю одного з копів і госпіталізацією другого.

За даними джерел "Телеграфа", ініціатором конфлікту був все ж поліцейський.

Співрозмовник стверджує, щонайменше один поліцейський був у нетверезому стані і першим зачепив одного з хлопців, а саме вдарив його.

Хлопець в цей час знаходився в компанії знайомих дівчат і не зміг залишити це без уваги, а тому покликав своїх друзів.

В кінцевому підсумку це завершилося загибеллю одного з правоохоронців. Другому ж було завдано численних тілесних ушкоджень, через що його доставили в лікарню у важкому стані.

Як повідомлялося раніше, загиблим виявився капітан Артур Єрохін, у нього залишилася дружина і двоє дітей.

Кадри того, як починалася бійка вже з’явилися в мережі. На них помітно, що розбірки почалися в самому супермаркеті, при цьому видно, що охоронці закладу в них втручатися не стали, а касири мовчки продовжували роботу з обслуговування клієнтів.

Підлітків оперативно розшукали, відомо, що найстаршому з них 19 років, а трьом не виповнилося навіть 18 років.

Теги:
#Поліція #Бійка #Чернігів #Вбивство
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