Гибель полицейского в Чернигове: источники рассказали, кто первым начал драку
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 661
Источники утверждают, что полицейский был нетрезв.
В ночь на 2 октября в Чернигове двое полицейских, находясь в отпуске, посетили супермаркет "АТБ", в котором между ними и группой подростков произошел конфликт. Это переросло в драку, которая обернулась гибелью одного из копов и госпитализацией второго.
По данным источников "Телеграфа", инициатором конфликта был все же полицейский.
Собеседник издания утверждает, что как минимум один из полицейских был в нетрезвом состоянии и первым задел одного из парней. Позже он якобы его ударил.
Парень в это время находился в компании знакомых девушек и не смог оставить это без внимания, а потому позвал своих друзей.
В конечном итоге это завершилось гибелью одного из правоохранителей. Второму же были нанесены многочисленные телесные повреждения, из-за чего его доставили в больницу в тяжелом состоянии.
Как сообщалось ранее, погибшим оказался капитан Артур Ерохин, у него осталась жена и двое детей.
Кадры того, как начиналась драка уже появились в сети. На них заметно, что разборки началась в самом супермаркете, при этом заметно, что охранники заведения в них вмешиваться не стали, а кассиры молча продолжали работу по обслуживанию клиентов.
Подростков оперативно разыскали, известно, что самому старшему из них 19 лет, а троим не исполнилось даже 18 лет.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-