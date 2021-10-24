Залишили без допомоги: відкрилися нові деталі про вбивство поліцейського в Чернігові

Підозру вручили двом співробітникам патрульної служби

На початку жовтня всю Україну нажахала жорстокість, із якою гурт молодиків під час бійки позбавив життя капітана поліції Чернігівщини Артура Єрохіна. Однак через деякий час після трагедії в справі відкрилися нові деталі.

Як повідомила 23 жовтня прес-служба Офісу генпрокурора, правоохоронці вручили ще дві підозри новим фігурантам розслідування.

Відомо, що ними стали співробітники патрульної поліції Чернігівської області. Їх підозрюють у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 135 КК України. Це означає, що вони, будучи при виконанні, свідомо залишили людей, які знаходилися в небезпеці, без допомоги.

Слідчим вдалося дізнатися, що гурт підлітків, які били поліцейських, потрапив на очі одному з загонів, котрі патрулюють вулиці Чернігова. Однак правоохоронці проігнорували бійку, залишивши жертв побиття без будь-якої допомоги і не попрохавши додаткового підкріплення від колег.

Саме ця бійка і стала смертельною для капітана Артура Єрохіна, а його друг, теж поліцейський, опинився на лікарняному ліжку.

Відзначимо, що новим фігурантам справи, в разі, якщо їхня провина буде доведена, загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Раніше "Телеграф" уже розповідав, що підлітки, які влаштували криваву розправу над копами, були взяті під варту.

Також ми повідомляли, що смертельна бійка почалася в одному із чернігівських АТБ, але на відео чітко видно, що ні співробітники, ні відвідувачі магазину не поспішають на допомогу постраждалим.