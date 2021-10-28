На очах у дружини: у Сумах застрелили представника "Правого сектору" (фото)

Вбивця нібито випустив в Олександра Іванину цілих сім куль

У Сумах сталося прилюдне вбивство представника руху "Правий сектор" Олександра Іваніни.

Про трагедію стало відомо завдяки його другові Сергію Супруну, який повідомив про неї у Facebook.

Загиблий Олександр Іваніна

Інцидент стався пізно увечері 27 жовтня. Точної інформації поки що не повідомляється, проте за однією з версій Олександра Іваніну застрелили, коли він виходив із під’їзду власного будинку. У деяких інших джерелах зазначають, що він покидав свій автомобіль.

Перша інформація про вбивство

У будь-якому разі вбивство активіста сталося на очах у його дружини. За інформацією ресурсу "Суми Today", невідомий випустив в Іваніну сім куль. Від отриманих ран чоловік помер на місці (із більш відвертим знімком з місця злочину можна ознайомитись в нашому Telegram-каналі).

Фото з місця злочину

У мережі вже є перші коментарі поліції, що підтверджують реальність загибелі 29-річного Олександра Іванини. При цьому жодних додаткових подробиць не повідомлялося, правоохоронці працювали на місці злочину допізна.

Також повідомляється, що від пострілів постраждали кілька автомобілів, між якими активіста і зустрів убивця.

Причини такої жорстокої розправи над представником "Правого сектору" невідомі. Втім, місцева преса вже поінформувала, що в день смерті Іваніна відвідував сесію Сумської міськради та критикував владу за підвищення цін у місцевому маршрутному таксі.

Також чоловік вивчав інші гучні справи, які, серед іншого, призвели його до конфлікту з деякими братами Василенками. Цих людей Іваніна ще влітку підозрював у ймовірному "замовленні" його вбивства, про що писав у соцмережах.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про нові подробиці резонансного вбивства чернігівського поліцейського Артура Єрохіна.