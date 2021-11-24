Укр

Пропавшего украинца нашли мертвым в другой области — его закопали в цистерне (фото)

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Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Место происшествия

Пропавшего мужчину из Тернопольской области нашли убитым.

Полицейские в Тернопольской области обнаружили тело ранее считавшегося пропавшим без вести 41-летнего мужчины.

Об этом проинформировала пресс-служба местной полиции.

Его нашли вечером 23 ноября на территории заброшенной фермы в селе Новая Пляшева (бывшее Жовтневое, Ровенская область), в закопанной под землю цистерне.

Причастных к убийству жителей села Гаи (Тернопольская область) нашли быстро. Отмечается, что трое мужчин приехали в гости в село Турья, где во время распития алкогольных напитков между ними возник конфликт. Возвращаясь домой, 22-летний мужчина нанес жертве несколько ножевых ранений, от чего тот скончался на месте от обильной кровопотери.

Тело погибшего завезли на гужевой повозке в соседнее село, где сбросили в цистерну.

22-летний злоумышленник получил подозрение по ч.1 ст.115 (умышленное убийство), если его вина будет доказана, то он отправится за решетку на срок от семи до десяти лет. Что касается другого мужчины в возрасте 20 лет, то правоохранители выясняют его роль в произошедшем и готовят соответсвующую правовую оценку.

Как сообщалось ранее, в Одесской области мужчина ударил ножом в шею свою знакомую и оставил ее умирать. Причиной своего поступка он назвал то, что она якобы "оскорбила его мужское достоинство".

Теги:
#Ровенская область #Полиция #Убийство
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