Зниклого українця знайшли мертвим в іншій області – його закопали у цистерні (фото)

Зниклого чоловіка з Тернопільської області знайшли вбитим.

Поліцейські в Тернопільській області виявили тіло 41-річного чоловіка, який раніше вважався зниклим безвісти.

Про це проінформувала пресслужба місцевої поліції.

Його знайшли увечері 23 листопада на території покинутої ферми у селі Нова Пляшева (колишнє Жовтневе, Рівненська область), у закопаній під землю цистерні.

Причетних до вбивства мешканців Гаї (Тернопільська область) знайшли швидко. Зазначається, що троє чоловіків приїхали у гості до села Тур’я, де під час розпивання алкогольних напоїв між ними виник конфлікт. Повертаючись додому, 22-річний чоловік завдав жертві кількох ножових поранень, від чого помер на місці від рясної крововтрати.

Тіло загиблого завезли на гужовому візку до сусіднього села, де скинули до цистерни.

22-річний зловмисник отримав підозру за ч. 1 ст. 115 (навмисне вбивство), якщо його вина буде доведено, то він вирушить за ґрати на строк від семи до десяти років. Щодо іншого чоловіка віком 20 років, то правоохоронці з’ясовують його роль у події та готують відповідну правову оцінку.

Як повідомлялося раніше, на Одещині чоловік ударив ножем у шию свою знайому і залишив її вмирати. Причиною свого вчинку він назвав те, що вона нібито "образила його чоловічу гідність".