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Образила "чоловічу гідність": на Одещині чоловік ударив жінку ножем і залишив помирати

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Ніж Новина оновлена 20 листопада 2021, 23:00
Ніж

Зловмисник раніше вже був судимий.

На Одещині чоловік убив свою знайому за те, що та "образила його чоловічу гідність".

Про деталі справи йдеться у рішенні суду, оприлюдненого 19 листопада.

Повідомляється, що інцидент стався у селі Маяки, що у Біляївському районі Одеської області ще у травні цього року.

Як розповів убивця, під час спільного розпивання алкогольних напоїв жінка почала принижувати його, після чого той зазнав нападу гніву, схопив ніж зі столу та вдарив її в шию.

Зазначається, що чоловік спробував зупинити кровотечу ганчіркою, проте це йому не вдалося. Тому він просто залишив жінку вмирати, а сам залишив її будинок та поїхав до Одеси.

Швидку допомогу викликати він також не став.

Жінка померла від сильної крововтрати, а чоловікові тепер доведеться провести наступні 7 років за ґратами.

Варто зазначити, що він раніше вже відсидів 8 років за статтями про розбій та заволодіння чужим транспортним засобом.

Як повідомлялося раніше, у Києві чоловік убив товариша по чарці, а потім розчленував тіло пилкою по металу і викинув останки в сміттєвий бак. 32-річного зловмисника затримали того ж дня.

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#Вбивство #Одеська область
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