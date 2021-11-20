Розчленування у Києві: поліція затримала жорстокого вбивцю (відео)

Затримання ймовірного винуватця відбулося протягом кількох годин

Київські правоохоронці по "гарячих слідах" розкрили злочин, який шокував багатьох, — вбивство жителя столиці з наступним розчленуванням.

Подробиці того, як просувалося слідство, розповіли у прес-центрі МВС.

Нагадаємо, що труп було виявлено безпритульним, який рився в одному зі сміттєвих контейнерів на бульварі Дружби Народів, 18 листопада. Згодом поліцейським вдалося з’ясувати, що знайдені кінцівки та інші частини тіла належали місцевому 42-річному мешканцю.

Поліцейські працювали на місці злочину до глибокої ночі

Завдяки оперативному реагуванню, відстеженню камер спостереження в районі та небайдужим жителям столиці, поліцейським вдалося затримати ймовірного вбивцю ще до півночі. Ним виявився 32-річний мешканець Харківщини.

Підозрюваний у вбивстві

За інформацією слідства, він та загиблий були знайомими. Вбивство сталося під час спільного розпивання алкогольних напоїв — чоловіки посперечалися, і в хід пішла груба сила. Потім зловмисник вирішив позбутися тіла, для чого придбав спеціальну пилку по металу. Розчленувавши труп, чоловік викинув його частинами в найближчий смітник.

Харків’янин підозрюється в умисному вбивстві, за яке він може потрапити до в’язниці на строк до 15 років.

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