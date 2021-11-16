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У швидку – з ножем у спині: у Кривому Розі хлопець убив та поранив членів родини через ковбасу (фото)

Автор
Олена Волкова Олена Волкова
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Поліцейські заарештували 21-річного агресора, який перебуває на обліку у психдиспансері Новина оновлена 16 листопада 2021, 12:54
Поліцейські заарештували 21-річного агресора, який перебуває на обліку у психдиспансері

Вбивство та напад на жінок сталося на очах у маленьких дітей

У понеділок, 15 листопада, у Кривому Розі на вул. Січеславській 21-річний хлопець напав із ножем на родину через неправильно нарізану ковбасу.

За інформацією місцевого ЗМІ "Свої", хлопець встромив ніж в голову співмешканця своєї матері, який від отриманої травми помер на кухонній підлозі. Крім того, агресор поранив тітку та свою матір ножем: остання викликала поліцію та швидку з холодною зброєю у спині. І все це відбувалося на очах двох маленьких дітей.

Вбивство у Кривому Розі
Вбивство у Кривому Розі

Медики констатували смерть чоловіка і відвезли до лікарні двох жінок з колото-різаними ранами.

Мати і тітка агресора опинилися у лікарні
Мати і тітка агресора опинилися у лікарні

За попередньою інформацією, сварка сталася через те, що на столі була неправильно порізана ковбаса. Крім того, всі учасники конфлікту мали гостру алкогольну інтоксикацію, а сам нападник ще стояв на обліку в психдиспансері.

За цією трагедією ведеться розслідування, а 21-річного вбивця затримано.

Більше фото вбивства – у нашому Телеграм-каналі за посиланням. Однак пост містить контент не для людей зі слабкими нервами і виключно для осіб старше 18 років!

Нагадаємо, днями в Азербайджані чоловіка зарізали через скандал у Tik-Tok.

Теги:
#Діти #Вбивство #Кривий Ріг #Різанина
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