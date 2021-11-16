У швидку – з ножем у спині: у Кривому Розі хлопець убив та поранив членів родини через ковбасу (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 100
Вбивство та напад на жінок сталося на очах у маленьких дітей
У понеділок, 15 листопада, у Кривому Розі на вул. Січеславській 21-річний хлопець напав із ножем на родину через неправильно нарізану ковбасу.
За інформацією місцевого ЗМІ "Свої", хлопець встромив ніж в голову співмешканця своєї матері, який від отриманої травми помер на кухонній підлозі. Крім того, агресор поранив тітку та свою матір ножем: остання викликала поліцію та швидку з холодною зброєю у спині. І все це відбувалося на очах двох маленьких дітей.
Медики констатували смерть чоловіка і відвезли до лікарні двох жінок з колото-різаними ранами.
За попередньою інформацією, сварка сталася через те, що на столі була неправильно порізана ковбаса. Крім того, всі учасники конфлікту мали гостру алкогольну інтоксикацію, а сам нападник ще стояв на обліку в психдиспансері.
За цією трагедією ведеться розслідування, а 21-річного вбивця затримано.
Більше фото вбивства – у нашому Телеграм-каналі за посиланням. Однак пост містить контент не для людей зі слабкими нервами і виключно для осіб старше 18 років!
Нагадаємо, днями в Азербайджані чоловіка зарізали через скандал у Tik-Tok.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-