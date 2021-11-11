Чоловік зарізав людину через коментарі в Tik-Tok: деталі безглуздого вбивства

Причиною вбивства стали непристойні слова, написані в соцмережі

Конфлікт у популярній соцмережі Tik-Tok перейшов із онлайну в офлайн і закінчився смертю одного з учасників суперечки.

Про це повідомляє Telegtam-канал Sputnik Азербайджан.

Відомо, що Натіг Рамазанов написав у Tik-Tok непристойні слова, що обурило Алі Мусаєва. У результаті суперечка вийшла за рамки соцмережі і чоловіки домовилися зустрітися в місті.

Спочатку чоловіки просто розмовляли, але потім Мусаєв ударив Рамазанова ножем у стегно. Поранення виявилося смертельним, і 30-річний хлопець помер дорогою до лікарні. Другого учасника конфлікту затримали співробітники правоохоронних органів.

Нагадаємо, в Tik Tok можна знайти зовсім різний контент й іноді бажання заробити доводить людей до того, що вони починають глузувати з тих, хто потребує допомоги та підтримки. Так, російські тіктокери в гонитві за грошима викладають відео зі своєю літньою родичкою, яка страждає на деменцію. Вони не лише розповідають, як складно доглядати стареньку, а й публікують ролики, на яких жінка дуже дивно поводиться.