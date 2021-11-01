Тіктокери розлютили мережу хайпом на старенькій з деменцією (відео)

Поки одні люди дивляться Tik Tok, щоб підняти собі настрій, інші намагаються на ньому заробити

У російському місті Челябінськ Валерія та Олександр Ошкукови вирішили заробити на своїй бабусі, яка страждає на деменцію, і зробили з неї "зірку" в Tik Tok.

Крім того, що молоді люди показують особливості життя з хворою на деменцію людиною, розповідають про всі неприємні сюрпризи, які підносить їм старенька, вони також знімають відео, які на їх погляд мають бути смішними. Олександр і Валерія намагаються заробити на хворобі жінки, продаючи сигни ("Сігна" – сленговий термін, що позначає фотографію людини разом з ім’ям або ніком іншої людини, яка написана прямо на його тілі, або на папері, також сігною є будь-який атрибут, що відноситься до людини, для якого вона зроблена, — ред.) і проводячи прямі ефіри зі страйком, на яких просять донати ("Донат" — це добровільна оплата у вигляді матеріальної або фінансової винагороди, поширена в інтернеті, — ред.).

Варто відзначити, що їх обліковий запис у Tik Tok користується популярністю — відео набирають мільйони переглядів:

Користувачі соцмережі зазначають у коментарях до відео з жінкою, що поліція та соціальні служби звернули увагу на цю родину, але, мабуть, поки це все не принесло результатів і пара продовжує висміювати стареньку.

Нагадаємо, шестеро блогерів з московського тікток-хаусу Lemonade House звинуватили засновника проекту Олександра Ісамбаєва у домаганнях. Деяким із них немає 18 років.