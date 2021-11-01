Тиктокеры взбесили сеть хайпом на старушке с деменцией (видео)

Пока одни люди смотрят Tik Tok для того, чтобы поднять себе настроение, другие пытаются на нем заработать

В российском городе Челябинск Валерия и Александр Ошкуковы решили заработать на своей бабушке, которая страдает деменцией, и сделали из нее "звезду" в Tik Tok.

Кроме того, что молодые люди показывают особенности жизни с больным деменцией человеком, рассказывают обо всех неприятных сюрпризах, которые преподносит им старушка, они также снимают видео, которые на их взгляд должны быть смешными. Александр и Валерия пытаются заработать на болезни женщины, продавая сигны ("Сигна" – сленговый термин, обозначающий фотографию человека вместе с именем или ником другого человека, которая написана прямо на его теле, или на бумаге, также сигной является любой атрибут, относящийся к человеку, для которого она сделана,– ред.) и проводя прямые эфиры со страрушкой, на которых просят донаты ("Донат" – это добровольная оплата в виде материального или финансового вознаграждения, распространенная в интернете, – ред.).

Стоит отметить, что их аккаунт в Tik Tok пользуется популярностью – видео набирают миллионы просмотров:

Пользователи соцсети отмечают в комментариях к видео с женщиной, что полиция и социальные службы обратили внимание на эту семью, но, судя по всему, пока это все не принесло результатов и пара продолжает высмеивать старушку.

Напомним, шестеро блогеров из московского тикток-хауса Lemonade House обвинили основателя проекта Александра Исамбаева в домогательствах. Некоторым из них нет 18 лет.