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Блогеры обвинили продюсера тикток-хауса в домогательствах: подробности скандала в России

Блогеры обвинили продюсера тикток-хауса в домогательствах: подробности скандала в России
15:59 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот

Шестеро блогеров из московского тикток-хауса Lemonade House обвинили основателя проекта Александра Исамбаева в домогательствах. Некоторым из них нет 18 лет. 

Интервью с блогерами вышло на ютуб-канале "Пушка". 

О домогательствах заявили блогеры Конг Ву (16 лет), Андрей Карпенко (17 лет), Сергей Романов (19 лет), Даня Черкасов (20 лет), Антон (фамилия не указана, 20 лет), а также один парень, пожелавший остаться анонимным.

Все они заявили, что Исамбаев уделял внимание только блогерам-парням, в то время, как девушек игнорировал. 

По их словам, продюсер часто прикасался к ним, пытался обнять и неоднократно намекал на секс.

Сам же Исамбаев заявил, что слова блогеров являются "грязным хайпом", но не стал отрицать того, что "были только шутки". 

Всю историю он назвал "информационной войной конкурентов" и "абсолютно заказной историей". 

Также он обвинил парней в том, что те употребляют наркотики и связаны с "черным хайпом", а потому и выбыли из тикток-хауса. Помимо того, он пообещал выпустить ответ, в котором слово будет дано другим участникам проекта. 

Как сообщалось ранее, Джонни Депп повторно подал в суд на Эмбер Херд и таблоид "The Sun" по делу о клевете.

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Все по теме:

Россия, Tik Tok, Lemonade House.

Автор:

Телеграф
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