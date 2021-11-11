Мужчина зарезал человека из-за комментариев в Tik-Tok: детали нелепого убийства

Причиной убийства стали непристойные слова, написанные в соцсети

Конфликт в популярной соцсети Tik-Tok перешел из онлайна в офлайн и закончился смертью одного из участников перепалки.

Об этом сообщает Telegtam-канал Sputnik Азербайджан.

Известно, что Натиг Рамазанов написал в Tik-Tok непристойные слова, что возмутило Али Мусаева. В итоге словестная перепалка вышла за рамки соцсети и мужчины договорились встретиться в городе.

Изначально мужчины просто говорили, но потом Мусаев ударил Рамазанова ножом в бедро. Ранение оказалось смертельным, и 30-летний мужчина умер по дороге в больницу. Второго участника конфликта задержали сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, в Tik Tok можно найти совершенно разный контент и иногда желание заработать доводит людей до того, что они начинают насмехаться над теми, кто нуждается в помощи и поддержке. Так, российские тиктокеры в погоне за деньгами выкладывают видео со своей пожилой родственницей, которая страдает деменцией. Они не только рассказывают, как сложно ухаживать за старушкой, но и публикуют ролики, на которых женщина очень странно себя ведет.